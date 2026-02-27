Avrupa’ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı

Batı'ya teknoloji dersi: 30 adet HÜRJET ihraç ediliyor

Yıllarca Batı’nın kapısında bekletilen, ambargolarla dize getirilmeye çalışılan Türkiye, bugün o ülkelere yüksek teknoloji satar hale geldi. İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri, dünyanın devlerini değil, Türk mühendislerinin alın teri olan HÜRJET’i seçti. 30 adetlik dev ihracat paketiyle savunma sanayiimiz, tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı.

2,6 milyar Avro'luk dev proje

Sadece bir uçak satışı değil, tam teşekküllü bir teknoloji çıkarma operasyonu olan bu anlaşmanın bütçesi tam 2,6 milyar Avro. 2028 yılında başlayacak teslimatlarla birlikte Türkiye;

İleri seviye jet eğitimi,

Yer tabanlı simülasyon sistemleri,

Ve tam kapsamlı bakım-idame altyapısını da İspanya’ya ihraç edecek.

Gök Vatan'dan dünya semalarına

Milli imkanlarla tasarlanan ve üretilen bir jet uçağının bir AB ülkesinin envanterine girmesi, "Eski Türkiye" özlemi çeken vesayet odaklarına da en güzel cevap oldu. Tasarımdan sertifikasyona kadar her aşaması Türk mühendislerine ait olan HÜRJET, küresel pazarda Türkiye’nin mührünü vurdu.

"Gök Vatan’da ve dünyanın dört bir yanında daha yükseğe uçuyoruz."

Başkan Erdoğan’ın yerli ve milli teknoloji hamlesiyle şahlanan TUSAŞ ailesini ve bu gurur tablosunda emeği geçen tüm isimsiz kahramanları tebrik ediyoruz. Durmak yok, yola devam!