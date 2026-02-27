  • İSTANBUL
Avrupa'ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı
Gündem

Avrupa’ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya

Savunma sanayiinde Şahlanış Dönemi devam ediyor. Başkan Erdoğan’ın liderliğinde "yapılamaz" denilenleri yapan, "uçamaz" denilenleri uçuran Türkiye, savunma teknolojisinde sınıf atladı. Yerli ve milli jet eğitim uçağımız HÜRJET, AB ve NATO üyesi İspanya'nın hava sahasını korumak için gün sayıyor.

Batı'ya teknoloji dersi: 30 adet HÜRJET ihraç ediliyor

Yıllarca Batı’nın kapısında bekletilen, ambargolarla dize getirilmeye çalışılan Türkiye, bugün o ülkelere yüksek teknoloji satar hale geldi. İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri, dünyanın devlerini değil, Türk mühendislerinin alın teri olan HÜRJET’i seçti. 30 adetlik dev ihracat paketiyle savunma sanayiimiz, tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı.

 

2,6 milyar Avro'luk dev proje

Sadece bir uçak satışı değil, tam teşekküllü bir teknoloji çıkarma operasyonu olan bu anlaşmanın bütçesi tam 2,6 milyar Avro. 2028 yılında başlayacak teslimatlarla birlikte Türkiye;

  • İleri seviye jet eğitimi,
  • Yer tabanlı simülasyon sistemleri,
  • Ve tam kapsamlı bakım-idame altyapısını da İspanya’ya ihraç edecek.

Gök Vatan'dan dünya semalarına

Milli imkanlarla tasarlanan ve üretilen bir jet uçağının bir AB ülkesinin envanterine girmesi, "Eski Türkiye" özlemi çeken vesayet odaklarına da en güzel cevap oldu. Tasarımdan sertifikasyona kadar her aşaması Türk mühendislerine ait olan HÜRJET, küresel pazarda Türkiye’nin mührünü vurdu.

"Gök Vatan’da ve dünyanın dört bir yanında daha yükseğe uçuyoruz."

Başkan Erdoğan’ın yerli ve milli teknoloji hamlesiyle şahlanan TUSAŞ ailesini ve bu gurur tablosunda emeği geçen tüm isimsiz kahramanları tebrik ediyoruz. Durmak yok, yola devam!

Teknoloji

HÜRKUŞ, HÜRJET ve ANKA III göreve hazırlanıyor: ⁠"Bizi izlemeye devam edin"

Yorumlar

TÜTÜN DÜŞMANI

80 yıl geciktirilerek yapılan bir iş...

Emir Timur

Savunma sanayi teknolojilerine önem vereceğiz geliştirmeler yapacağız daha iyilerini üreteceğiz başka bir konu var ki çok çok önemli robot teknolojisine de el atmamaiz gerekiyor bunla ilgili firmalara destek olunmalı
