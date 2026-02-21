NATO tatbikatında Türk “ASLAN”I kükredi! Görenler gözlerine inanamadı
NATO'nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı tatbikatı Steadfast Dart’a, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yerli savunma sanayi ürünlerimiz damga vurdu. Almanya ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonda, ASELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı "Aslan" ilk kez Avrupa semalarında görücüye çıkarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Kirpi 2’den Boran obüsüne kadar milli imkanlarla üretilen silah sistemlerimiz, düşman unsurlarına karşı icra edilen operasyonlardaki üstün başarısıyla müttefik ülkelerden tam not aldı.