NATO tatbikatında Türk “ASLAN”I kükredi! Görenler gözlerine inanamadı

66. Mekanize Piyade Tugayından Topçu Üsteğmen Recep Yortanlı da bu tatbikatta kullandıkları yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah ve araçları sergilediklerini belirterek, "Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemlerimizi kullanarak aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere bu silah sistemlerini tanıtarak karşılıklı tecrübe ve bilgi aktarımında bulunduk. Tatbikatımız süresince, Kirpi 2, Vuran, Çakı, Boran 105 milimetre çekili obüs, Fırtına obüsü, Sungur taşınabilir hava savunma sistemleri gibi birçok aracımızı ve teçhizatımızı kullandık." diye konuştu.