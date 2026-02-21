  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Korsan taksicilik yapanlara kötü haber: Yeni yasa yürürlüğe giriyor Denizin altından çıkanlar şaşırttı! Büyü malzemeleri tek tek toplandı NATO tatbikatında Türk “ASLAN”I kükredi! Görenler gözlerine inanamadı İstanbul’a kar geri geliyor! Tarih verildi, büyük sürpriz var Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar ulaşan... Helva-i Hakani tarifi! Enfes bir lezzet şöleni Beklenmedik sözler: Ahmet Çakar’dan Galatasaray için olay sözler: 4 parçaya bölünmüş: Sahibinden satılık hurda uçak Dengeleri sarsacak hamleyi yapabilecek mi? Rekor paraya sahada ama tık yok! Türkiye’ye açık açık çağrı yaptılar: Siz yanımızda olun, gerisi hikaye
NATO tatbikatında Türk "ASLAN"I kükredi! Görenler gözlerine inanamadı
NATO tatbikatında Türk “ASLAN”I kükredi! Görenler gözlerine inanamadı

NATO'nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı tatbikatı Steadfast Dart’a, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yerli savunma sanayi ürünlerimiz damga vurdu. Almanya ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonda, ASELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı "Aslan" ilk kez Avrupa semalarında görücüye çıkarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Kirpi 2’den Boran obüsüne kadar milli imkanlarla üretilen silah sistemlerimiz, düşman unsurlarına karşı icra edilen operasyonlardaki üstün başarısıyla müttefik ülkelerden tam not aldı.

NATO'nun Hollanda'daki Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığının (JFC Brunssum), Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlediği "Steadfast Dart 2026" tatbikatı sürüyor.

Müttefiklerin müşterek harekat icra kabiliyetini geliştirmeyi, yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetlerin kısa süre içinde sevk ve idamesini test etmeyi, komuta-kontrol mekanizmalarını doğrulamayı ve deniz-hava-kara unsurları arasında birlikte çalışabilirliğini artırmayı hedefleyen NATO Steadfast Dart 2026'nın kara safhasının basın ve seçkin gözlemci günü etkinliği, Hannover kenti yakınlarındaki Bergen eğitim ve tatbikat sahasında gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde, Türkiye, İspanya, Almanya, İtalya, Çekya başta olmak üzere 10'u aşkın müttefik ülkeden kara unsurları, havadan ve karadan fiili atış, bölgeyi ele geçirme ve güvenliği sağlama senaryosunu tatbik etti.

NATO Müttefik Mukabele Kuvvetlerinde (ARF) görev alan, Kara Kuvvetleri Komutanlığının seçkin ve donanımlı birliklerinden olan 66. Mekanize Piyade Tugayı, İtalyan mekanize birlikleriyle beraber tatbikatın senaryosu gereği, eşgüdümlü şekilde düşman kontrolündeki bölgenin kurtarılması ve bölgenin güvenliğinin sağlanması görevlerini başarıyla yerine getirdi.

Müttefik ülkelerin tatbikat senaryosunu başarılı icrasının ardından ülkeler, burada kullandıkları araç, teçhizat ve ekipmanları sergiledi. Sergi alanında, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ve halihazırda TSK'nın kullandığı Kirpi 2, Vuran, Çakı, Boran 105 milimetre çekili obüs, Sungur taşınabilir hava savunma sistemleri ile Aselsan üretimi "Aslan" insansız kara aracı da görücüye çıktı.

66. Mekanize Piyade Tugayından Topçu Üsteğmen Recep Yortanlı da bu tatbikatta kullandıkları yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah ve araçları sergilediklerini belirterek, "Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemlerimizi kullanarak aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere bu silah sistemlerini tanıtarak karşılıklı tecrübe ve bilgi aktarımında bulunduk. Tatbikatımız süresince, Kirpi 2, Vuran, Çakı, Boran 105 milimetre çekili obüs, Fırtına obüsü, Sungur taşınabilir hava savunma sistemleri gibi birçok aracımızı ve teçhizatımızı kullandık." diye konuştu.

