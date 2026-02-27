  • İSTANBUL
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Sessiz tehlike: Osteoporoz! Kemik erimesi olayının ehemmiyetini algılamalısınız...
IHA Giriş Tarihi:

Sessiz tehlike: Osteoporoz! Kemik erimesi olayının ehemmiyetini algılamalısınız...

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı kemik erimesi ile ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.

#1
Foto - Sessiz tehlike: Osteoporoz! Kemik erimesi olayının ehemmiyetini algılamalısınız...

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Merve Dede Akpınar, kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun, özellikle kadınlarda menopoz sonrası dönemde yaygınlaştığını belirterek, hastalığın genellikle belirti vermeden ilerlediğini ve bu yüzden 'sessiz hastalık' olarak tanımlandığını söyledi.

#2
Foto - Sessiz tehlike: Osteoporoz! Kemik erimesi olayının ehemmiyetini algılamalısınız...

Kemik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte kemiklerin kırılgan hale gelmesine yol açan osteoporozun, uzun yıllar hiçbir belirti vermeden ilerlediğini ifade eden BURTOM Biyofiz Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Merve Dede Akpınar, hastaların genelinin ilk kırık yaşanana kadar hastalığının farkında olmadığını söyleyerek, "Özellikle 50 yaş üzeri kadınlarda görülen ani boy kısalması, kamburlaşma ya da sırtta oluşan sürekli ağrılar, osteoporozun ilk sinyalleri olabilir. Ancak çoğu zaman bu belirtiler yaşlılığa bağlanarak göz ardı edilir.

#3
Foto - Sessiz tehlike: Osteoporoz! Kemik erimesi olayının ehemmiyetini algılamalısınız...

Oysa erken dönemde yapılacak kemik yoğunluğu ölçümleri, hastalığın ilerlemesini durdurmak için çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Sessiz tehlike: Osteoporoz! Kemik erimesi olayının ehemmiyetini algılamalısınız...

Osteoporozun en büyük riskinin kemik kırıkları olduğuna dikkat çeken Dr. Akpınar, "Kalça, omurga ve bilek kırıkları, osteoporozun en yaygın ve en ciddi sonuçlarıdır. Bu tür kırıklar yaşlı bireylerin hareket kabiliyetini kısıtlar, bağımsızlığını kaybetmesine hatta yatağa bağımlı hale gelmesine neden olabilir.

#5
Foto - Sessiz tehlike: Osteoporoz! Kemik erimesi olayının ehemmiyetini algılamalısınız...

Bazı durumlarda kırıklar yaşamı tehdit edecek komplikasyonlara yol açabilir" diye konuştu.

#6
Foto - Sessiz tehlike: Osteoporoz! Kemik erimesi olayının ehemmiyetini algılamalısınız...

Bu nedenle özellikle risk grubunda olan kadınların, menopoz sonrası düzenli olarak kemik taramalarını yaptırması gerektiğini belirtti.

#7
Foto - Sessiz tehlike: Osteoporoz! Kemik erimesi olayının ehemmiyetini algılamalısınız...

Osteoporozun önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Merve Dede Akpınar, şu önerilerde bulundu:

#8
Foto - Sessiz tehlike: Osteoporoz! Kemik erimesi olayının ehemmiyetini algılamalısınız...

"Yeterli kalsiyum ve D vitamini alımı, düzenli fiziksel aktivite, sigara ve alkol gibi kemik sağlığını olumsuz etkileyen alışkanlıklardan uzak durmak çok önemlidir. Yük taşıyan egzersizler, yürüyüş, pilates veya dans gibi aktiviteler kemik yoğunluğunu korumada etkilidir. Ayrıca bazı kronik hastalıklar ve uzun süreli kortizon kullanımı da osteoporoz riskini artırabilir, bu nedenle bu tür durumlarda hekim kontrolü daha da önem kazanır."

#9
Foto - Sessiz tehlike: Osteoporoz! Kemik erimesi olayının ehemmiyetini algılamalısınız...

"Osteoporoz sadece yaşlanmanın doğal bir sonucu değildir" diyen Dr. Akpınar, sözlerini şöyle tamamladı: "Her kemik ağrısı yaşlılıktan kaynaklanmaz. Osteoporozla ilgili belirtiler fark edildiğinde geç kalmadan doktora başvurmak gerekir. Erken tanı ve düzenli takip ile osteoporozun ilerlemesi yavaşlatılabilir, kırık riski önemli ölçüde azaltılabilir. Sağlıklı ve aktif bir yaşlılık için kemik sağlığımızı ciddiye almalıyız. Kemiklerinizi ihmal etmeyin, sessizce gelen bu tehlikeye karşı harekete geçin."

