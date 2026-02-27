Siyonist uşağı ABD Büyükelçisinden elçilik çalışanlarına “kaçın” mesajı! Siyonistler daha büyük bir kötülük mü hazırlıyor?

Amerikan NewYork Times gazetesinin ulaştığı o metne göre, Huckabee 10:24’te e-postayı gönderdi. Metinde, “Gitmek isteyenler BUGÜN ayrılmalı. Bugün uçak koltukları için yüksek talep oluşacaktır. Önceliğiniz, sonrasında Washington, D.C.’ye devam edebileceğiniz herhangi bir yere ulaşmak olmalı, ancak ilk öncelik ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmektir. Panik yapmaya gerek yok ancak gitmek isteyenler için, mümkün olan en kısa sürede ayrılma planı yapmak önemli” ifadelerine yer verdi.

ABD İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ “YETKİLİ AYRILMA” STATÜSÜNE GEÇTİ

E-postada, Huckabee büyükelçilik çalışanlarına, misyonun Cuma günü saat 10:00 itibarıyla “yetkili ayrılma” statüsüne geçtiğini söyledi. Huckabee, e-postada çalışanlara ek bilgi sağlamak amacıyla saat 12:30’da bir bilgilendirme toplantısı yapacağını da belirtti. Huckabee’nin “kaçın” çağrısı, İsrail ve ABD’nin bölgede Gazze’deki soykırımdan çok daha büyük bir kötülüğe hazırlandığı yorumlarına neden oldu.