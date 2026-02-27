  • İSTANBUL
Karaciğer nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
Selma Savcı

Karaciğer nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı

Karaciğer nakli sonrası evine geçen oyuncu Ufuk Özkan ilk paylaşımını yaptı.

#1
Foto - Karaciğer nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, organ nakli ameliyatı sonrası evine döndü. Ailesi ile çekildiği fotoğrafıyla ameliyat sonrası son halini takipçileriyle paylaşan Özkan, "Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır" ifadelerini kullandı. Özkan'ın fotoğraftaki sağlıklı ve neşeli hali hayranlarını sevindirdi.

#2
Foto - Karaciğer nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı

Özkan, ameliyat sonrası yaptığı ilk açıklamada 'Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar.

#3
Foto - Karaciğer nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı

Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz' ifadelerini kullanmıştı.

#4
Foto - Karaciğer nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı

11 saat sürek ameliyatın ardından bir süre hastanede dinlenen 50 yaşındaki Ufuk Özkan, günler sonra evine döndü.

#5
Foto - Karaciğer nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı

Ailesi ile çekildiği fotoğrafıyla ameliyat sonrası son halini takipçileriyle paylaşan Özkan, "Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır" ifadelerini kullandı. Özkan'ın fotoğraftaki sağlıklı ve neşeli hali hayranlarını sevindirdi

