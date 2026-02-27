CHP’li Veli Ağbaba film seti kurdu! Ramazan kolisi değil reklam kolisi

CHP, dinimizdeki “Bir elin verdiğini öbür el görmesin” anlayışına yine aykırı davrandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı. Ağbaba’nın kolilerin üzerine kendi fotoğrafını bastırması ve yardım yaptığı kişileri sosyal medya hesaplarından video olarak paylaşması ise tartışmaları beraberinde getirdi.

Ağbaba’nın bu davranışına sosyal medyadan büyük tepki gösterildi. Vatandaşlar, “yardımların yapılması ne kadar doğru ise bunun reklamının yapılması bir o kadar kötü” diye sitem ettiler.

Her platformda iktidarı eleştiren kesimler ise bakalım bu reklam kokan görüntülere ne diyecek?