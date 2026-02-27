  • İSTANBUL
Gündem CHP’li Veli Ağbaba film seti kurdu! Ramazan kolisi değil reklam kolisi
Gündem

CHP’li Veli Ağbaba film seti kurdu! Ramazan kolisi değil reklam kolisi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba bu kez, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yardım kolileriyle gündem oldu. Ağbaba, ramazan kolilerinin üzerine kendi resmini bastırdı, bu yetmezmiş gibi hem yaptığı yardımları hem de yardımda bulunduğu kişileri sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP, dinimizdeki “Bir elin verdiğini öbür el görmesin” anlayışına yine aykırı davrandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı. Ağbaba’nın kolilerin üzerine kendi fotoğrafını bastırması ve yardım yaptığı kişileri sosyal medya hesaplarından video olarak paylaşması ise tartışmaları beraberinde getirdi.

Ağbaba’nın bu davranışına sosyal medyadan büyük tepki gösterildi. Vatandaşlar, “yardımların yapılması ne kadar doğru ise bunun reklamının yapılması bir o kadar kötü” diye sitem ettiler.

Her platformda iktidarı eleştiren kesimler ise bakalım bu reklam kokan görüntülere ne diyecek?

Sasas

Ramazan gelince islama sadırın sadıranların yanında safında durun şimdide kandırmak için raman kolisi dağıtın bunlar kutu içinde parada dağıtır akıllı bir müslüman bunların kolsini almaz utanmadanda koliye resmini koymuş bu kadar düzenbazlık biraz fazla değilmi

Hakk

Hem AB ne girmeyi hayal eden ve üyesi olan İtalya'da yemeklerde makarna mutlaka olurken,CHP AKP seçmeni ni makarnacılar diye alay konusu yapan CHP, Ramazan yardım paketinde makarna bulundurması ne tür ikiyüzlü zihniyete sahip olduklarını gösteriyor
