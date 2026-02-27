CHP’li Veli Ağbaba film seti kurdu! Ramazan kolisi değil reklam kolisi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba bu kez, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yardım kolileriyle gündem oldu. Ağbaba, ramazan kolilerinin üzerine kendi resmini bastırdı, bu yetmezmiş gibi hem yaptığı yardımları hem de yardımda bulunduğu kişileri sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP, dinimizdeki “Bir elin verdiğini öbür el görmesin” anlayışına yine aykırı davrandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı. Ağbaba’nın kolilerin üzerine kendi fotoğrafını bastırması ve yardım yaptığı kişileri sosyal medya hesaplarından video olarak paylaşması ise tartışmaları beraberinde getirdi.
Ağbaba’nın bu davranışına sosyal medyadan büyük tepki gösterildi. Vatandaşlar, “yardımların yapılması ne kadar doğru ise bunun reklamının yapılması bir o kadar kötü” diye sitem ettiler.
Her platformda iktidarı eleştiren kesimler ise bakalım bu reklam kokan görüntülere ne diyecek?