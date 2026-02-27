  • İSTANBUL
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Duyurdular! Domatesle ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu gerçekten... Boşa çürütüyormuşuz
Selma Savcı

Duyurdular! Domatesle ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu gerçekten... Boşa çürütüyormuşuz

Besin kaynağımız domatesle ilgili bu gelişmeyi uzman kişiler duyurdu ve hakikaten şaşkınlık içerisinde okuyacağınız gerçekler ortaya çıktı.

#1
Foto - Duyurdular! Domatesle ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu gerçekten... Boşa çürütüyormuşuz

Mutfakların vazgeçilmezi domates hakkında bildiğiniz her şeyi unutun. Mart ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının değişmesi, saklama koşullarını çok daha kritik bir hale getirdi. Yemek pişirme uzmanı Gem Wade, milyonlarca haneyi uyararak domatesin ömrünü uzatacak önerilerde bulundu.

#2
Foto - Duyurdular! Domatesle ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu gerçekten... Boşa çürütüyormuşuz

Mutfakların en temel gıdası olan domates, yanlış saklama koşulları sebebiyle en çok israf edilen ürünlerin ilk sırasında yer alıyormuş. Yemek pişirme uzmanı Gem Wade, Mart ayı itibarıyla değişen sıcaklıklara dikkat çekerek ailelere seslendi: ''Marketten gelir gelmez buzdolabına koymak en büyük hata.''

#3
Foto - Duyurdular! Domatesle ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu gerçekten... Boşa çürütüyormuşuz

Mutfakların vazgeçilmezi olan domatesin yanlış yöntemlerle saklanması, hem lezzet kaybına hem de büyük bir gıda israfına yol açıyor. Uzmanlar, Mart ayı itibarıyla dış sıcaklıkların değiştiği bu dönemde, domateslerin buzdolabına konulmaması konusunda hanelere hanelere bazı hatırlatmalarda bulundu.

#4
Foto - Duyurdular! Domatesle ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu gerçekten... Boşa çürütüyormuşuz

Domates, mutfağın en temel gıdalarından biri olmasına rağmen, hatalı muhafaza koşulları nedeniyle en çok israf edilen ürünler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Yemek pişirme uzmanı Gem Wade, bu yüksek israf oranının temel nedeninin, domateslerin marketten veya pazardan getirildikten hemen sonra buzdolabına konulması olduğunu belirtiyor. Wade’e göre yanlış saklama alışkanlığı, domateslerin hızla bozulmasına yol açıyor.

#5
Foto - Duyurdular! Domatesle ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu gerçekten... Boşa çürütüyormuşuz

Domatesler mutfak ortamında en az 10°C, ideal olarak ise 12°C civarındaki bir sıcaklıkta muhafaza edilmelidir.

#6
Foto - Duyurdular! Domatesle ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu gerçekten... Boşa çürütüyormuşuz

Saklama alanı olarak doğrudan güneş ışığı alan pencere önleri yerine, mutfak tezgahının daha gölge ve serin kısımları tercih edilmelidir.

#7
Foto - Duyurdular! Domatesle ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu gerçekten... Boşa çürütüyormuşuz

DOMATESİN ÖMRÜNÜ UZATAN 3 ALTIN KURAL Saplarını Aşağı Çevirin: Domatesleri tepesi (sapının olduğu yer) aşağı gelecek şekilde düz bir zemine dizin. Bu bölge en hassas kısımdır; hava girişini kapatmak domatesin su kaybetmesini engeller.

#8
Foto - Duyurdular! Domatesle ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu gerçekten... Boşa çürütüyormuşuz

Plastik poşetler nemi hapseder ve küflenmeyi hızlandırır. Domatesleri kağıt bir kese kağıdında veya açıkta saklayın. Muz ve Elmadan Uzak Tutun: Bu meyveler etilen gazı yayarak yanındaki ürünlerin çok hızlı olgunlaşıp çürümesine neden olur. Bu meyveler etilen gazı yayarak yanındaki ürünlerin çok hızlı olgunlaşıp çürümesine neden olur.

#9
Foto - Duyurdular! Domatesle ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu gerçekten... Boşa çürütüyormuşuz

Sadece domatesleriniz çok yumuşadıysa ve hemen tüketemeyecekseniz son çare olarak buzdolabına koyabilirsiniz.

#10
Foto - Duyurdular! Domatesle ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu gerçekten... Boşa çürütüyormuşuz

Ancak yemekte kullanmadan en az 1 saat önce dışarı çıkarıp oda sıcaklığına gelmesini beklemek lezzeti geri kazanmanıza yardımcı olacaktır.

