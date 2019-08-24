0553 313 94 23

Mehmetçik 17 vatandaşı kurtardı

Terme ilçesinde sağanak yağışlar sonrasında oluşan su taşkınları sonucunda mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:08
Mehmetçik 17 vatandaşı kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, 23-24 Ağustos tarihlerinde Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında meydana gelen su taşkınlarında mahsur kalan 17 kişinin Silahlı Kuvvetlere ait Arama Kurtarma Helikopteriyle bölgeden tahliye edildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “23-24 Ağustos 2019 tarihlerinde Samsun'un Terme ilçesini etkileyen sağanak yağışlar sonrası meydana gelen su taşkınları sonucunda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak maksadıyla görevlendirilen Silahlı Kuvvetlerimize ait Arama Kurtarma Helikopteri ile 17 vatandaşımız kurtarılarak bölgeden tahliye edilmiştir.”  

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:08
  1. Samsun
  2. Sel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Odun yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
    1. Odun yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
    2. Irak Devlet Bakanı Maruf: “Biz..
    3. Van’da trafik kazası; 6 yaralı
    4. Fındık üreticilerini uyardılar: "15..
    5. Hollanda'da Suriye için dayanışma..
    6. Fırat Nehri'nde ceset bulundu
    7. Yüksekova ilçe emniyet müdür..
    8. İstanbullular Sarayburnu’na akın etti
    9. Boris Johnson G7 Zirvesi için Fransa'da
    10. İsrail istihbaratı, Kudüs İslami..
    11. Aliağa FK’da alt yapı seçmeleri..
    12. TİKA gönüllüleri Filipinler'de
    13. Elektrik akımına kapılan işçi öldü
    14. Burhaniye’de Onur Akın konseri coşturdu
    15. Konak’ın elektronik atıkları ormana..
    16. Akşehir Belediyesi’nin 16. geleneksel..
    17. MEB, Emine Bulut'un kızı için harekete..
    18. Gaziemir'de orman yangını çıktı
    19. Fırat Nehri'nde ceset bulundu
    20. Köylerinin en yüksek tepesine Türk,..
    21. Adana'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü,..
    22. Adana’da yük treni DSİ’nin aracına..
    23. Mehmetçik 17 vatandaşı kurtardı
    24. Vali Akbıyık, Kıran operasyonunu..
    25. Sansar, mahalleyi 2 buçuk saat susuz..
    26. Erdoğan Rusya'da MAKS-2019..
    27. Hakkari’de 2 bölge yasaklandı
    28. Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman..
    29. Geleneksel yöntemlerle salça yapımı
    30. Doğu Ligi Tenis Şampiyonası
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!