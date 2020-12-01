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Gündem Mehmetçiği ‘satan’ CHP’li Kavala hayranı çıktı...
Gündem

Mehmetçiği ‘satan’ CHP’li Kavala hayranı çıktı...

Şanlı ordumuza “satılmış” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ‘Kızıl Soros’ Osman Kavala ile bağlantılı çıktı. Katıldığı tv programında şanlı Türk ordusu için “satılmış” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Gezi finansörü ‘Kızıl Soros’ Osman Kavala ile bağlantısı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:47:00 - 2020-12-01 09:52:08
Mehmetçiği ‘satan’ CHP’li Kavala hayranı çıktı...

 Zekeriya Say  İstanbul 

‘Başarır’ın, Kavala’nın tutukluluğu sonrası evine ziyarete gittiği ve kanal kanal dolaşarak kızıl fitne Kavala hakkında propaganda yürüttüğü belirlendi. CHP’li Başarır’ın, Osman Kavala tutuklanır tutuklanmaz evine giderek annesi Necla Kavala ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. 22 Şubat tarihli görüşmede Necla Kavala ile hangi konuları görüştüğünü açıklamayan Başarır’ın, görüşme sonrasında, “Haksız ve hukuksuz sebeplerle cezaevinde bulunan Osman Kavala’nın kıymetli annesi Necla Kavala’yı eşim Sebla Öztürk Başarır ile birlikte ziyaret ettik” paylaşımını yaptığı kaydedildi.

Kızıl Soros için propaganda

CHP’li Başarır’ın, 13 Kasım’da katıldığı candaş Tele1 kanalında ise Osman Kavala’nın serbest bırakılmaıs için propaganda yaptığı bildirildi.

Başarır ayrıca, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sürdürdüğü doğalgaz sondaj faaliyetleriyle ilgili Meclis’e sunduğu soru önergesiyle Yunanistan’ın ekmeğine yağ sürmüş, verdiği soru örnergesi günlerce Yunan TV kanallaırnda konuşulmuştu.

O küfürbaz, Kavala’sı baron

CHP’li Başarır’ın ziyaret ettiği “Kızıl Milyarder” lakaplı Osman Kavala’nın kirli sicili şöyle:

l Soros’un yakın mesai arkadaşı.

l George Soros’a ait Açık Toplum Vakfı’nda görev aldı.

l Soros sermayeli Anadolu Kültür’ün kurucusu.

l PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kuruluşuna destek verdi.

l  Katıldığı TV programında, “Terör örgütünün silah bırakmasına gerek yok” dedi.

l Kürdilit’in finansörü.

l Gezi kalkışmasını destekledi.

l Marjinal solcuların gazetesi BirGün’ün kuruluşuna destek verdi.

l Ortadoğu’nun karanlık prensi ve İsrail’in kılıcı olarak bilinen Muhammed Dahlan ile ilişki kurdu.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

dürüst

Güz horozu gibi ötenlerin cibiliyetlerini araştırın,hepsi aynı noktaya çıkar,ayrıca hepsinin bir dönem devlet kesesinden kan emdiklerini göreceksiniz.Suç biraz da devleti çıkarları için yönönetenler de mi.???
  • Yanıtla

dürüst

Güz horozu gibi ötenlerin cibiliyetlerini araştırın,hepsi aynı noktaya çıkar,ayrıca hepsinin bir dönem devlet kesesinden kan emdiklerini göreceksiniz.Suç biraz da devleti çıkarları için yönönetenler de mi.???
  • Yanıtla
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