Mehmet Tosun; “Bodrumumuzun 50 Yıllık Geleceğini Planlayacağız”

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum’un kanaat önderleriyle bir araya geldiği gecede projelerinden bahsetti.

Bir Otel’de düzenlenen geceye STK Temsilcileri ile iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri ile basın mensupları katıldı. Mehmet Tosun geceye katılan herkes ile tek tek selamlaşarak hoş geldiniz dileklerini ilettikten sonra yaptığı konuşmada, “Bizim sevdamız Bodrum, gönlü sevgiden geçen, barıştan geçen, özgürlüğü savunan benim değerli hemşehrilerim, bizim derdimiz, davamız Bodrum” diyerek başladı.

Büyükşehir yasasıyla birlikte Bodrum’un sorunlarının arttığını belirten Mehmet Tosun, “Adı Büyükşehir olan ve burada da tek belediye ile yönetilen belediyecilikle ilgili yönetim sistemden maalesef beklediğimiz hizmetleri alamadık. Beş yılı geride bıraktık. Belediye hizmetleri konusunda sorunlarımız maalesef artarak devam etti. Beş yıllık kayıp 10 yıl olarak bizim belediye hizmetlerine yansıdı” dedi.

Bodrum’un kaybedecek bir beş yılının daha olmadığı ve yeni bir seçim arifesinde olunduğunu belirten Mehmet Tosun, “Hepinizin değişik dünya görüşü var. Hepsine saygı duyuyorum. Biz İYİ Parti çatısı altındaşahsımın öncülüğünde güzel bir kadroyla, nitelikli bir kadroyla, projelerimizle, tecrübemizle, birikimlerimizle göreve talibiz. Bunun, için bu toplantıyı ben önemsiyorum, arkadaşlarıma dedim ki; Bir toplantı düzenleyelim, Bodrum’un ileri gelen sivil toplum örgütü temsilcileri gelsin, iş insanları gelsin, bizim Bodrumlu büyüklerimiz gelsin bir dertleşelim, sorunlarımızı konuşalım, projelerimizi konuşalım istedik. Bu toplantıyı da bunun için düzenledik” dedi.

Tosun; “Geçmişi Sorgulamayacağız, Geleceğe Bakacağız”

Toplantıya katılan eski belediye başkanlarına teşekkür ederek, “Hepimiz Bizim Değerimizsiniz” diyen Tosun sözlerine şöyle devam etti; “Geçmişi sorgulamayacağız artık geleceğe bakacağız. Şimdi Bodrum Yarımadamızı bugün ele aldığımızda 171 Bin 545 tane binamız var, 171 Bin 850 kişi de Bodrum’da yaşıyor. Yani neredeyse bir binaya bir kişinin düştüğü ve hormonlu büyüyen, betona yenik düşmüş bir Bodrum fotoğrafı var. İşte biz bu noktada diyoruz ki; Göreve geldiğimizde kesinlikle geniş çaplı bir envanter çalışması yapacağız. Önce mevcut durumumuzu ve potansiyelimizi tespit edeceğiz. Denizdeki, karadaki yatak sayımızdan okullarımızdaki öğrenci sayımıza, eğitim ve sağlık kurumlarımızdan altyapı yatırımlarımıza, işyeri sayılarımızın ne kadar olduğuna kadar geniş çaplı bir çalışma yapacağız. Ondan sonra da Bodrumumuzun 50 yıllık geleceğini yeniden planlayacağız. Artık Bodrum ihtiyaca binaen yapılaşmalı. Önce altyapımızı sağlamlaştırmamız lazım. Bugün Güvercinlikten Bodrum’a yaklaştığımız zaman çevre aydınlatmalarımız, yollarımız, peyzajımız, anayoldaki bina cephelerimiz hakikaten Bodrum mimarimize ve Bodrumumuza yakışmıyor.”

Bodrum’a yapılacak tüm yatırımların Bodrum mimarisine uygun olup olmadığını kontrol edecek bir komisyon kuracaklarını belirten Mehmet Tosun, “Bodrum’un kent merkezi başta olmak üzere bütün sokaklarımızın yeniden restorasyon projeleri ile maviyle, beyazla ve begonviller buluşturmamız lazım. Özellikle Çarşı merkezimizi tekrar canlandıracağız, restore edeceğiz. Bodrum çarşımız kesinlikle eski günlerinde olduğu gibi Bodrum’un ticari kalbi olacak” dedi.

Bodrum Ortak Akılla Yönetilecek

Bodrum turizmini de ortak akılla yöneteceklerini belirten Mehmet Tosun, bir turizm danışma meclisi kuracaklarını söyledi. “Bodrum’da ben yaptım oldu belediyeciliğini bitireceğiz” diyen Mehmet Tosun, tüm projelerden Bodrum halkının haberinin olacağını ve gerekirse referandum yoluyla bu projelerin Bodrum halkı tarafından oylanacağını söyledi. Yapılacak çalışmalardan önce de bölge halkının mağdur olmaması gerektiğini belirten Tosun, çalışmalardan en az 15 gün önce bölge halkı ve esnafına bilgi verileceğini de sözlerine ekledi.

Tosun; “Bizim Diyet Borcumuz Yok”

Bodrumluların istemediği projeler karşısında her zaman dik duruş sergileyeceklerini belirten Mehmet Tosun, “Çünkü biz İYİ Parti olarak yeni bir partiyiz. Kimseye diyet borcumuz yok. Bodrum’u seviyoruz, sizleri seviyoruz, sizlerin istemediği hiçbir projenin altına da imza atmayacağız. Bunu da siyaseten söylemiyorum, Bodrum’u sevdiğim için söylüyorum.” dedi.

Altyapı, katı atık ve su problemlerinin çözümünde Muğla Büyükşehir Belediyesine hangi partiden kim seçilirse seçilsin Bodrum’un geleceği için iyi diyaloglar kuracağını sözlerine ekleyen Mehmet Tosun, “Kendimiziz devletin kurumlarından ve milletten büyük görmeyeceğiz. El ele vereceğiz, Bodrum sorunlarını çözeceğiz” dedi.

Bodrum’un açık hava müzesi niteliğinde bir şehir olduğunu dile getiren Mehmet Tosun, Bodrum’u uzun vadede kültür ve tarih şehri yapacaklarını belirterek, “ Bunu yaptığımız zaman turizmdeki süremiz en az sekiz ay olacak. Çünkü Bodrum’un doğası buna uygun. Bodrum’un tarihi buna uygun. Aksi takdirde biz Bodrum’da turizm sezonunu uzatamayız” dedi.

Deniz ve denizcilik konularında da büyük hassasiyet göstereceklerini dile getiren Mehmet Tosun, mavi yolculuğun daha iyi noktalara gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Farklı konulara hakim komisyon ve kurullar kuracaklarını belirten Mehmet Tosun, Bodrum’un sorunlarını da bu kurul ve komisyonlarda ortak akılla çözeceklerini sözlerine ekledi.

Mehmet Tosun; “Onlar Bizim Kardeşlerimiz”

Bodrum’da her yaşayan vatandaşın belediyecilik hizmetlerinden eşit şekilde yararlanacağını sözlerine ekleyen Mehmet Tosun, “Bugün git, yarın gel anlayışına son vereceğiz. Bunu da her zaman gurur duyduğum, sevdiğim belediye personelimizle yapacağız. Onlar bizim kardeşlerimiz, hiç birini mağdur etmeyeceğiz. Onlarla birlikte Bodrum’u geleceğe taşıyacağız” dedi.

Konuşmasının sonunda kendisini dinleyenlere “Var mısınız bunu birlikte başarmaya?” sorusunu soran Mehmet Tosun yoğun bir alkış ile destek sözleri aldı. Mehmet Tosun daha sonra hazırladıkları projelerin bir kısmının yer aldığı video klibi tanıttı. Bodrum mimarisine uygun çizilen projelerin dikkat çektiği video bitiminde salonu dolduranlar projelere tam not verdi.

Proje klibinin ardından Mehmet Tosun, İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adaylarını tek tek tanıtarak sahneye çağırdı. Ekibiyle birlikte Bodrum’u iyi yarınlara taşıma sözü veren Mehmet Tosun, herkesin desteğini istedi.

Gece, Bodrum’un sevilen sanatçılarından Aycan Adalı’nın performansıyla devam etti.