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Mehmet Topal’da yırtık tespit edildi

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal’ın sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

16 Mart 2019 Cumartesi 19:58
Mehmet Topal’da yırtık tespit edildi

Fenerbahçe’nin Süper Lig'in 26. haftasında dün sahasında oynadığı DG Sivasspor maçında sakatlanarak 54. dakikada sahayı terk eden Mehmet Topal’da yırtık tespit edildi. Sol üst arka adalesinde kısmi yırtık olan futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi. Milli Takım kadrosunda yer alan Mehmet Topal’ın bu sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkartılması bekleniyor. 

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:58
  1. Sivas
  2. Mehmet Topal
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