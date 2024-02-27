Mehmet Şimşek'ten kredi kartlarıyla ilgili net açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" diyerek kurala dayalı politikaların devam edeceğini vurguladı.
Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Kredi kartına taksit kaldırıldı." iddialarına yönelik Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.