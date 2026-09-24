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Bayrampaşa’da otomobil dehşeti! 2’si ağır 5 yaralı

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DHA Giriş Tarihi:

Bayrampaşa’da otomobil dehşeti! 2’si ağır 5 yaralı

Bayrampaşa'da kavşakta çarpışıp kaldırıma savrulan otomobil yayalara çarparak berber dükkanına daldı; feci kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Bayrampaşa’da otomobil dehşeti! 2’si ağır 5 yaralı

Kaza, saat 12.30’da Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi’nde meydana geldi.

#2
Foto - Bayrampaşa’da otomobil dehşeti! 2’si ağır 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 34 FPR 116 plakalı otomobil ile Ordu Caddesi’nde ilerleyen başka bir otomobil, yol kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımda bulunan 4 kişiye çarptı. Otomobil daha sonra berber dükkanının camına çarparak durdu.

#3
Foto - Bayrampaşa’da otomobil dehşeti! 2’si ağır 5 yaralı

Kazada kaldırımda bulunan, aralarında temizlik görevlisinin de olduğu 4 kişi ile otomobilde 1 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar müdahale etti.

#4
Foto - Bayrampaşa’da otomobil dehşeti! 2’si ağır 5 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı. Kaza anı ve otomobilin kaldırımdakilere çarptığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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