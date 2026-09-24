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Gündem Tutuklu sayısı 26, firari sayısı 11! Fon soruşturmasında 69 şüpheliye adli işlem
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Tutuklu sayısı 26, firari sayısı 11! Fon soruşturmasında 69 şüpheliye adli işlem

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Tutuklu sayısı 26, firari sayısı 11! Fon soruşturmasında 69 şüpheliye adli işlem

Fon soruşturması her gün yeni bir gelişmeyle büyürken, soruşturma kapsamında şimdiye kadar 69 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 26’sının tutuklandığı bildirildi. 3 kişinin adli kontrol altında olduğu bildirilirken, gözaltındaki şüpheli sayısının 25 olduğu, 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 3 şüpheli yurt dışında bulunurken, 11 şahsın ise firari olduğu öğrenildi.

Adli kaynaklardan yapılan açıklamada, gündemi sarsan fon soruşturmasındaki sürece ilişkin bilgilendirme yapıldı. Adli kaynaklar şu detayları paylaştı.

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugüne kadar toplam 69 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Soruşturmanın mevcut aşamasında 26 şüpheli tutuklu, 3 şüpheli adli kontrol altında, 25 şüpheli ise gözaltında bulunmaktadır. Ayrıca 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 11 şüphelinin firari durumda bulunduğu tespit edilmiştir.

 

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklu bulunan şüpheliler; Abdulkadir Özkan, Alper Öztürk, Altunç Kumova, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Celal Yarız, Emre Alkın, Emre Tezmen, Furkan Baki, İbrahim Bekçi, İlhan Aygün, İsmail Ege, Kerem Alkın, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Namık Kemal Gökalp, Nihat Kırmızı, Ramazan Erbey, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serdar Turhan ve Uğur Akkafadır.

3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Büşra Alçelik, Gözde Hacıoğlu ve Halil İbrahim Ege hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır.

25 ŞÜPHELİNİN ADLİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltında bulunan şüpheliler; Abdullah Yusuf Yarız, Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekara, Ayşe Seher Aydın, Burak Gökçe, Ecem Tuğçe Akçay, Enes Yazıcı, Erkan Kilimci, Ethem Umut Beytorun, Feryal Köker, Gökhan Ataseven, Haldun Saffet İnal, Hamza Kablan, Kadir Boy, Mehmet Ziya Gökalp, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Özdemir Ataseven, Özdemir Uçar, Selim Dağbaşı, Sezai Bekgöz ve Sibel Gökalptir.

 

1 ŞÜPHELİ CEZA İNFAZ KURUMUNDA, 3 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Şüphelilerden Erdem Bektaş’ın ceza infaz kurumunda bulunduğu; Bilal Çalışkan, Celal Naz ve Cengiz Avcı’nın ise yurt dışında oldukları belirlenmiştir.

11 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Firari durumda bulunan Enes Bulut, Enes Furkan Çetinkaya, Gökhan Parlak, Mehmet Salih Turhan, Mustafa Bor, Selahattin Reha Şen, Serhat Güven, Şener Gümüş, Şerife Gül Yıldırım, Tamer Akbal ve Yunus Emre Yıldırım’ın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mali hareketleri, fon ve sermaye piyasası işlemleri, şirketler arasındaki para transferleri ve bağlantılı mal varlıkları yönünden incelemeler sürdürülmekte olup, elde edilen yeni bilgi ve deliller doğrultusunda adli işlemler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü olarak devam ettirilmektedir.

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