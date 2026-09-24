Rekortmen avukat Arıtürk’ten anlamlı paylaşım: Vergi ödemek devlete ve gelecek nesle borcumuz!

Tahakkuk eden 120 milyon 32 bin 899,04 liralık gelir vergisi ile ilk 100 arasında 81. sıraya yerleşen Av. Doç. Dr. Ramazan Arıtürk, kendisine verilen teşekkür belgesi dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Kendisini ziyaret eden İstanbul Defterdarlığı temsilcilerine “Vatan Yahut Kırım” adlı kitabını takdim eden Arıtürk, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Emeğimizle değer üretmenin, vergimizle ülkemizin geleceğine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. 85 milyonu aşkın nüfusa ve yaklaşık 6,5 milyon gelir vergisi mükellefine sahip ülkemizde, 2024 ve 2025 yıllarında en yüksek gelir vergisi ödeyen ilk 100 mükellef arasında yer almak benim için yalnızca bir başarı değil; emeğe, ülkeye ve topluma karşı taşıdığımız sorumluluğun da kıymetli bir göstergesidir.”

‘VATAN YAHUT KIRIM’ SÜRPRİZİ

“2024 yılında İstanbul’da yüksek gelir vergisi beyan eden mükellefler arasında yer almam dolayısıyla İstanbul Defterdarlığı tarafından şahsıma teşekkür belgesi takdim edilmesinden ayrıca büyük bir memnuniyet duydum. Bu nazik ziyaretin hatırası olarak ben de, 1993–1995 yılları arasında Kırım’da bulunduğum günlerden kalan hatıralarımı ve gözlemlerimi kaleme aldığım “Vatan Yahut Kırım” adlı kitabımı misafirlerimize takdim ettim. Böylece benim için anlamlı olan bu buluşmaya, hayatımın başka bir döneminden kıymetli bir hatıra da eşlik etmiş oldu. Nazik ziyaretleri ve takdimleri için İstanbul Defterdar Yardımcısı İkbal Baş’a, Vergi Dairesi Müdürü Cemalettin Soysal’a ve Vergi Müfettişi Ömer Akın’a teşekkür ediyorum.”

VATANDAŞLIK VAZİFESİ

“Elbette hiçbir başarı tek başına elde edilmiyor. Bu neticenin ardında emeği, dikkati ve fedakârlığı bulunan; başta beni bugünlere getiren anne ve babama, hayat yolculuğumda daima yanımda olan değerli eşime, aileme ve bütün çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Vergi vermeyi ise yalnızca kanuni bir yükümlülük olarak değil; yaşadığımız ülkeye, içinde bulunduğumuz topluma ve gelecek nesillere karşı yerine getirilmesi gereken önemli bir vatandaşlık vazifesi olarak görüyorum. 2024 yılına ilişkin bu anlamlı belgeyi gururla muhafaza ederken, 2025 yılına ilişkin başarı plaketini de Hazine ve Maliye Bakanımızın elinden almayı temenni ediyorum. Üreterek kazanmak, kazandığından ülkesinin hakkını vermek ve bunu gönül huzuruyla yapabilmek; kanaatimce gerçek zenginliğin en kıymetli taraflarından biridir.”