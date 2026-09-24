Türkiye'nin en tatlı Beyşehir Göl'ü ziyaretçi akınına uğruyor: Her yıl tekne yolculuğu yapıyorlar!

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu, son etkinliğinde rotasını Hacıakif Adası'na çevirdi. Doğa tutkunları, Yeşildağ İskele Tabiat Parkı'ndan balıkçı teknelerine binerek göl üzerinden adaya ulaştı. Tekne yolculuğu renkli görüntülere sahne olurken, katılımcılar adaya ayak bastıktan sonra doğa yürüyüşüne başladı. Adanın patikalarını takip eden grup, sarkıt ve dikitleriyle dikkat çeken Hacıakif Mağarası'nı da ziyaret etti. Mağaradaki keşfin ardından yürüyüş rotasını adanın yüksek kesimlerine çeviren doğaseverler, iki ayrı tepeye tırmanarak zirve yaptı. Zirveden Beyşehir Gölü'nün maviliği, göl üzerindeki adalar ve çevredeki dağların oluşturduğu manzara, etkinliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.