Türkiye'nin en tatlı Beyşehir Göl'ü ziyaretçi akınına uğruyor: Her yıl tekne yolculuğu yapıyorlar!

Yaklaşık 2 bin 650 dekarlık alana sahip olan ada, adını Beyşehir kent merkezindeki bir mahalleye de ismini veren Hacıakif Efendi'den alıyor. İlçe merkezinden tekneyle yaklaşık 2 saatte ulaşılabilen adaya, en yakın kıyı yerleşimlerinden Yeşildağ Mahallesi'nden ise yaklaşık 10 dakikalık tekne yolculuğuyla ulaşılabiliyor. Milli park statüsünde bulunan Hacıakif Adası, geçmiş yıllarda tarım alanı olarak da kullanılırken günümüzde ziyaret ve hayvan otlatma amacıyla değerlendiriliyor. Doğal güzellikleri, mağarası ve yüksek noktalarıyla dikkat çeken adanın tam kapasite ile turizme kazandırılması da isteniyor.