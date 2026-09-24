  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaşlı Olaitan sergilediği futbolla Avrupa’da da adından söz ettiriyor Fransa Milli Takımı Kocaeli'nde sahaya indi! Zinedine Zidane yönetimindeki Horozlar Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı! Ustalar şimdi de saçı ve ahşap tarağı suya buluyorlar! İhtiyacınız var ise bunlara güvenilir Stresten tutun da ödemi bile söküp atıyor: Tek başına yeşil çayı unutturacak! Bunu yaparak dur de... Türkiye'nin en tatlı Beyşehir Göl'ü ziyaretçi akınına uğruyor: Her yıl tekne yolculuğu yapıyorlar! Bayrampaşa’da otomobil dehşeti! 2’si ağır 5 yaralı Savaş devam ediyor! AB’den Ukrayna'ya 3 milyar Euro daha Noter yalanıyla büyük vurgun! 55 ilde araç sahiplerini dolandıran şebeke hakim karşısında cezaevini boyladı!
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin en tatlı Beyşehir Göl'ü ziyaretçi akınına uğruyor: Her yıl tekne yolculuğu yapıyorlar!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin en tatlı Beyşehir Göl'ü ziyaretçi akınına uğruyor: Her yıl tekne yolculuğu yapıyorlar!

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde yer alan 33 adadan biri olan Hacıakif Adası,doğal güzellikleri ve kendine özgü dokusuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Her yıl doğa tutkunları tekne yolculuğu yapıyor.

#1
Foto - Türkiye'nin en tatlı Beyşehir Göl'ü ziyaretçi akınına uğruyor: Her yıl tekne yolculuğu yapıyorlar!

Yaklaşık 2 bin 650 dekarlık alana sahip olan ada, adını Beyşehir kent merkezindeki bir mahalleye de ismini veren Hacıakif Efendi'den alıyor. İlçe merkezinden tekneyle yaklaşık 2 saatte ulaşılabilen adaya, en yakın kıyı yerleşimlerinden Yeşildağ Mahallesi'nden ise yaklaşık 10 dakikalık tekne yolculuğuyla ulaşılabiliyor. Milli park statüsünde bulunan Hacıakif Adası, geçmiş yıllarda tarım alanı olarak da kullanılırken günümüzde ziyaret ve hayvan otlatma amacıyla değerlendiriliyor. Doğal güzellikleri, mağarası ve yüksek noktalarıyla dikkat çeken adanın tam kapasite ile turizme kazandırılması da isteniyor.

#2
Foto - Türkiye'nin en tatlı Beyşehir Göl'ü ziyaretçi akınına uğruyor: Her yıl tekne yolculuğu yapıyorlar!

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu, son etkinliğinde rotasını Hacıakif Adası'na çevirdi. Doğa tutkunları, Yeşildağ İskele Tabiat Parkı'ndan balıkçı teknelerine binerek göl üzerinden adaya ulaştı. Tekne yolculuğu renkli görüntülere sahne olurken, katılımcılar adaya ayak bastıktan sonra doğa yürüyüşüne başladı. Adanın patikalarını takip eden grup, sarkıt ve dikitleriyle dikkat çeken Hacıakif Mağarası'nı da ziyaret etti. Mağaradaki keşfin ardından yürüyüş rotasını adanın yüksek kesimlerine çeviren doğaseverler, iki ayrı tepeye tırmanarak zirve yaptı. Zirveden Beyşehir Gölü'nün maviliği, göl üzerindeki adalar ve çevredeki dağların oluşturduğu manzara, etkinliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

#3
Foto - Türkiye'nin en tatlı Beyşehir Göl'ü ziyaretçi akınına uğruyor: Her yıl tekne yolculuğu yapıyorlar!

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, etkinliğin ardından yaptığı değerlendirmede Hacıakif Adası'nda doğayla iç içe özel bir gün geçirdiklerini belirtti. Büyükkafalı, göl üzerindeki tekne yolculuğunun tatlı bir esinti ve suyun huzur veren ritmiyle başladığını, adaya ulaştıktan sonra ise keşif duygusunun öne çıktığını ifade etti.

#4
Foto - Türkiye'nin en tatlı Beyşehir Göl'ü ziyaretçi akınına uğruyor: Her yıl tekne yolculuğu yapıyorlar!

Mağara ziyaretinin ardından adanın yüksek noktalarına tırmandıklarını aktaran Büyükkafalı, zirveden izlenen göl ve dağ manzarasının tüm yorgunluğa değdiğini belirterek, doğanın içerisinde gerçekleştirilen etkinliğin katılımcıların hafızasında unutulmaz bir anı olarak yer aldığını söyledi. Doğal yapısı, mağarası, yürüyüş parkurları ve göl manzarasıyla Hacıakif Adası, Beyşehir Gölü'nde doğa turizmi açısından dikkat çeken rotalar arasında yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Hallederiz Buket' böyle halletmiş! 5 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı
Gündem

'Hallederiz Buket' böyle halletmiş! 5 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, menfaat karşılığında davalara müdahale eden suç örgütüyle bağlantılı o..
İşte Yavaş ile başlayan istifa furyası sonrası yeni tablo! ABB Meclisi'nde tüm dengeler değişti
Gündem

İşte Yavaş ile başlayan istifa furyası sonrası yeni tablo! ABB Meclisi'nde tüm dengeler değişti

Mansur Yavaş'ın CHP'de bir depreme neden olan istifası sonrası 8 ilçe belediye başkanı ile ABB Başkanvekili Ertan Işık’ın da istifa etmesiyl..
AK Parti'den yeni tatil müjdesi! O gün de resmi tatil olacak
Aktüel

AK Parti'den yeni tatil müjdesi! O gün de resmi tatil olacak

Türkiye'deki resmi tatil takvimini değiştirecek önemli bir düzenleme için hazırlıklar tamamlandı. AK Parti, Meclis'in ekim ayında yeniden me..
Mansur Yavaş'ın istifası sonrası Kılıçdaroğlu'ndan olay 'namus' göndermesi
Gündem

Mansur Yavaş'ın istifası sonrası Kılıçdaroğlu'ndan olay 'namus' göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin açıklama yaptı. "Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'..
New York'ta kritik zirve! Erdoğan ve Irak Başbakanı görüşmesi sonrası Türk askeri için flaş karar!
Gündem

New York'ta kritik zirve! Erdoğan ve Irak Başbakanı görüşmesi sonrası Türk askeri için flaş karar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Irak Başbakanı Ali ..
1,4 milyarlık şirket değeri nasıl 200 katına çıktı? Alkin kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı
Gündem

1,4 milyarlık şirket değeri nasıl 200 katına çıktı? Alkin kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen ve vatandaşların mağduriyetine konu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23