  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suudi Arabistan’da Husi uyarısı: Mekke ve civarında saldırı alarmı! BM’de konuşurken 77 ülke üyesi salonu terk etti! Soykırımcı Netanyahu’ya küresel tokat Dünya devlerinin rotası artık Türkiye! Yapay zekâda yatırım hedefi 10 milyar dolar Muhabirimizi mahkum ettiren Muammer Balcı öldü: Karakaya ve Suna’nın hesabı mahşere kaldı İletişim Başkanı Duran’dan İsrailli Bakan’a sert tepki: İfadeleri seviyesiz ve hadsiz MHP lideri Bahçeli'den 'BM' mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması insanlığı ferahlattı İsrail engelli çocuklar için gönderilen tekerlekli sandalyelerin Gazze'ye girişini engelledi Foncu Yarız’ın ‘pusula’sı vurgundan şaşmamış! 220 milyonluk 5 aracını 26 bin liraya satmış! Soruşturma giderek derinleşiyor! Fon soruşturmasında 750 milyon TL’ye el kondu Fon soruşturmasında tutuklanmıştı: Öztürk, hisse satışında üst yönetimi suçladı
Dünya Çatışma çıkınca arkadaşlarını bırakıp kaçan iki kadın polis meslekten atıldı
Dünya

Çatışma çıkınca arkadaşlarını bırakıp kaçan iki kadın polis meslekten atıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Çatışma çıkınca arkadaşlarını bırakıp kaçan iki kadın polis meslekten atıldı

Almanya'da bir silahlı çatışmada meslektaşlarını bırakıp kaçan iki polisin memuriyetlerine son verildi. İki kadın polis, çatışma devam ederken yoldan geçen bir aracı durdurup kaçmıştı.

Münster İdare Mahkemesi, Mayıs 2020'de Ruhr bölgesinin güneyindeki Gevelsberg'de yaşanan silahlı çatışmada meslektaşlarını geride bırakan iki polis memurunun, "görevi kötüye kullanmaları" nedeniyle memuriyetten ihracına hükmetti. Mahkeme, bunun söz konusu olayda uygulanabilecek en ağır disiplin cezası olduğunu belirtti.

ARABAYA BİNİP TÜYDÜYER

Söz konusu memurlar 2020 yılında, Gevelsberg'de yapılan bir trafik kontrolüne denk gelmişti. Kontrol sırasında bir sürücü iki trafik polisine ateş açmış, saniyeler içinde 21 el ateşe hedef olan polislerden biri kurşun geçirmez yeleği sayesinde hayatta kalmıştı.

O dönem 32 ve 37 yaşında olan iki polis memuru ise meslektaşlarına yardım etmek yerine yoldan geçen bir aracı durdurarak olay yerinden kaçmıştı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23