Çatışma çıkınca arkadaşlarını bırakıp kaçan iki kadın polis meslekten atıldı

Münster İdare Mahkemesi, Mayıs 2020'de Ruhr bölgesinin güneyindeki Gevelsberg'de yaşanan silahlı çatışmada meslektaşlarını geride bırakan iki polis memurunun, "görevi kötüye kullanmaları" nedeniyle memuriyetten ihracına hükmetti. Mahkeme, bunun söz konusu olayda uygulanabilecek en ağır disiplin cezası olduğunu belirtti.

ARABAYA BİNİP TÜYDÜYER

Söz konusu memurlar 2020 yılında, Gevelsberg'de yapılan bir trafik kontrolüne denk gelmişti. Kontrol sırasında bir sürücü iki trafik polisine ateş açmış, saniyeler içinde 21 el ateşe hedef olan polislerden biri kurşun geçirmez yeleği sayesinde hayatta kalmıştı.

O dönem 32 ve 37 yaşında olan iki polis memuru ise meslektaşlarına yardım etmek yerine yoldan geçen bir aracı durdurarak olay yerinden kaçmıştı.