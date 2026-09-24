Çatışma çıkınca arkadaşlarını bırakıp kaçan iki kadın polis meslekten atıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Almanya'da bir silahlı çatışmada meslektaşlarını bırakıp kaçan iki polisin memuriyetlerine son verildi. İki kadın polis, çatışma devam ederken yoldan geçen bir aracı durdurup kaçmıştı.
Münster İdare Mahkemesi, Mayıs 2020'de Ruhr bölgesinin güneyindeki Gevelsberg'de yaşanan silahlı çatışmada meslektaşlarını geride bırakan iki polis memurunun, "görevi kötüye kullanmaları" nedeniyle memuriyetten ihracına hükmetti. Mahkeme, bunun söz konusu olayda uygulanabilecek en ağır disiplin cezası olduğunu belirtti.
ARABAYA BİNİP TÜYDÜYER
Söz konusu memurlar 2020 yılında, Gevelsberg'de yapılan bir trafik kontrolüne denk gelmişti. Kontrol sırasında bir sürücü iki trafik polisine ateş açmış, saniyeler içinde 21 el ateşe hedef olan polislerden biri kurşun geçirmez yeleği sayesinde hayatta kalmıştı.
O dönem 32 ve 37 yaşında olan iki polis memuru ise meslektaşlarına yardım etmek yerine yoldan geçen bir aracı durdurarak olay yerinden kaçmıştı.