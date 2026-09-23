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Aktüel AK Parti'den yeni tatil müjdesi! O gün de resmi tatil olacak
Aktüel

AK Parti'den yeni tatil müjdesi! O gün de resmi tatil olacak

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AK Parti'den yeni tatil müjdesi! O gün de resmi tatil olacak

Türkiye'deki resmi tatil takvimini değiştirecek önemli bir düzenleme için hazırlıklar tamamlandı. AK Parti, Meclis'in ekim ayında yeniden mesaiye başlamasıyla birlikte Nevruz'un 21 Mart'ta resmi tatil ilan edilmesine yönelik kanun teklifini Meclis gündemine taşıyacak.

AK Parti, Türkiye’deki resmi tatil sayısının artırılması amacıyla Meclis’in açılmasının ardından yeni bir kanun teklifi hazırlayacak. Düzenlemenin yasalaşması halinde çalışanlar ve öğrenciler için yeni tatil uygulamasının 21 Mart 2027 itibarıyla başlaması ve toplam resmi tatil süresinin 16,5 güne yükselmesi planlanıyor. Hazırlanan düzenlemeyle Nevruz’un resmi tatil ilan edilmesi öngörülüyor.

Nevruz resmi tatil takvimine ekleniyor!

Sözcü’de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl AK Parti kurmaylarına verdiği talimatın ardından başlatılan düzenlemeye ilişkin hukuki altyapı çalışmaları tamamlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu’nun nisan ayında çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladığı taslak metnin, TBMM’nin ekimde başlayacak yeni yasama döneminde milletvekillerinin onayına sunulması bekleniyor. Teklifin yeni yasama döneminin ilk maddeleri arasında yer alacağı belirtiliyor.

 

Milyonlarca çalışanı ve öğrenciyi ilgilendiren o tarih netleşti

Mevcut uygulamada Türkiye’de yılbaşı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz ve 30 Ağustos’un yanı sıra 1,5 gün olarak uygulanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabit tarihli resmi tatiller arasında bulunuyor. Ramazan Bayramı’nın 3,5 günlük, Kurban Bayramı’nın ise 4,5 günlük tatili de eklendiğinde toplam resmi tatil süresi 15,5 güne ulaşıyor. Teklifin Meclis’ten geçmesi halinde 21 Mart, mevzuata onuncu resmi tatil günü olarak eklenecek. Böylece toplam resmi tatil süresi 16,5 güne çıkacak. Yeni uygulamanın ilk kez 21 Mart 2027 tarihinde hayata geçirilmesi planlanıyor. 21 Mart 2027’nin pazar gününe denk gelmesi nedeniyle düzenlemenin milyonlarca çalışan ve öğrenciyi ilgilendirmesi bekleniyor.

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