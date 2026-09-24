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Dünya BM’de konuşurken 77 ülke üyesi salonu terk etti! Soykırımcı Netanyahu’ya küresel tokat
Dünya

BM’de konuşurken 77 ülke üyesi salonu terk etti! Soykırımcı Netanyahu’ya küresel tokat

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BM’de konuşurken 77 ülke üyesi salonu terk etti! Soykırımcı Netanyahu’ya küresel tokat

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bu yıl da soykırımdan hakkında yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kürsüde şov girişimine sahne oldu. Ancak Türkiye’nin de etkisiyle 77 ülke heyeti, Netanyahu'nun konuşması sırasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunu terk ederek soykırımcılara küresel bir tokat atmış oldu.

İlerleyen saatlerde boş salona hitap etmek zorunda kalan Netanyahu, ABD tarafından himaye edilse de hakkındaki yakalama kararı nedeniyle birkaç saat kaldığı New York’tan apar topar kaçarcasına ayrılarak İsrail’e döndü. İşte soykırımcı Netanyahu’nun konuştuğu sırada genel kurul salonunu terk ederek tarihi protestoya imza atan o 77 ülke:

 

ARAP ÜLKELERİ — 18 ÜLKE

▪️ Suriye

▪️ Filistin

▪️ Ürdün

▪️ Lübnan

▪️ Irak

▪️ Suudi Arabistan

▪️ Katar

▪️ Kuveyt

▪️ Umman

▪️ Yemen

▪️ Mısır

▪️ Sudan

▪️ Tunus

▪️ Cezayir

▪️ Libya

▪️ Moritanya

▪️ Somali

▪️ Komorlar

ASYA VE TÜRKİYE — 14 ÜLKE

▪️ Türkiye

▪️ İran

▪️ Pakistan

▪️ Afganistan

▪️ Bangladeş

▪️ Endonezya

▪️ Malezya

▪️ Brunei Darüsselam

▪️ Maldivler

▪️ Myanmar

▪️ Kuzey Kore

▪️ Türkmenistan

▪️ Özbekistan

▪️ Kırgızistan

ARAP OLMAYAN AFRİKA — 20 ÜLKE

▪️ Güney Afrika

▪️ Senegal

▪️ Cibuti

▪️ Angola

▪️ Kongo

▪️ Demokratik Kongo Cumhuriyeti

▪️ Liberya

▪️ Eritre

▪️ Çad

▪️ Orta Afrika Cumhuriyeti

▪️ Madagaskar

▪️ Nijer

▪️ Botsvana

▪️ Uganda

▪️ Lesotho

▪️ Esvatini

▪️ Ekvator Ginesi

▪️ Mozambik

▪️ Namibya

▪️ Kenya

LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER — 17 ÜLKE

▪️ Surinam

▪️ Panama

▪️ Venezuela

▪️ Antigua ve Barbuda

▪️ Belize

▪️ Barbados

▪️ Kolombiya

▪️ Dominika

▪️ Nikaragua

▪️ Peru

▪️ Saint Lucia

▪️ Bahamalar

▪️ Bolivya

▪️ Küba

▪️ Guyana

▪️ Brezilya

▪️ Şili

AVRUPA — 6 ÜLKE

▪️ Kuzey Makedonya

▪️ San Marino

▪️ Slovenya

▪️ Bosna-Hersek

▪️ İspanya

▪️ İrlanda

OKYANUSYA — İKİ ÜLKE

▪️ Tuvalu

▪️ Tonga

Toplam: 77 Ülke

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