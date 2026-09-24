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Gündem İletişim Başkanı Duran’dan İsrailli Bakan’a sert tepki: İfadeleri seviyesiz ve hadsiz
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İletişim Başkanı Duran’dan İsrailli Bakan’a sert tepki: İfadeleri seviyesiz ve hadsiz

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İletişim Başkanı Duran’dan İsrailli Bakan’a sert tepki: İfadeleri seviyesiz ve hadsiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hâle getirmiyor.” dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hâle getirmiyor.

Katz'ın Türk dizilerine olan özel merakını anlıyoruz. Ancak kendisine küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Tarih, her zaman dizilerden öğrenilmez; milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır.

 

Gerçeklikten kopmuş bir anlayışın görmekte zorlandığı asıl hakikat de budur. Bugün tarih gözlerimizin önünde yazılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor. İsrail yönetiminin Gazze'deki zulmü ise uluslararası toplumun ve hukukun gündeminde ağır suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın şairimizin sözleriyle bütün dünyaya hatırlattığı hakikat açıktır: Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak... Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar."

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Yorumlar

Abdullah

İşte bazı ülkeler sadece set tepki gösterir, bazıları da yapar.
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