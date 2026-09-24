Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hürmüz Boğazı mesajı: Güvenliğinin sağlanması zaruridir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, toplantıya ilişkin paylaşımında "New York’ta düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiğimiz, artık geleneksel hale gelen yuvarlak masa toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi. Hürmüz Boğazı mesajı veren Erdoğan; "Seyrüsefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eş güdümünde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle İletişim Başkanlığımıza ve SETA'ya bu buluşmayı tertipledikleri için teşekkür ediyorum.

Geleneksel hale gelen bu toplantılar birbirimizi daha iyi anlamamıza, dünya meselelerine dair ufuk turu yapmamıza vesile oluyor. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının temelinde yatan düşünce budur.

"SEYRÜSEFER SERBESTİSİ ZARURİ"

Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini toplulukların haklarının güvence altına alınması ve ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Amerika'yla yakın iş birliğimizin sadece iki planla değil, bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken katılımınız için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabındaki toplantıya ilişkin mesajında şu ifadelere yer verdi:

New York'ta düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiğimiz, artık geleneksel hale gelen yuvarlak masa toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birbirimizi daha iyi anlamamıza, dünya meselelerine dair ufuk turu yapmamıza vesile olan bu organizasyonu tertipleyen İletişim Başkanlığımıza ve SETA'ya teşekkür ediyorum.