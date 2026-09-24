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Dünya Suudi Arabistan’da Husi uyarısı: Mekke ve civarında saldırı alarmı!
Dünya

Suudi Arabistan’da Husi uyarısı: Mekke ve civarında saldırı alarmı!

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Suudi Arabistan’da Husi uyarısı: Mekke ve civarında saldırı alarmı!

Suudi Arabistan, Husilerin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olan Mekke ve Cidde başta olmak üzere çok sayıda bölgede acil durum ilan etti.

Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke, Cidde, Taif başta olmak üzere bazı bölgelerinde acil durum uyarısı yapıldı.

Husiler, çarşamba günü Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Yemen'in çeşitli vilayetlerine 52 hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki Hamis Muşayt ve Taif hava üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarının Yemen'in Hudeyde, Taiz, El-Beyda, Marib ve Saada vilayetlerini hedef aldığını öne sürmüştü.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğunu savunan Seri, iletişim ağları, köprüler ve yollar dahil olmak üzere sivil altyapının zarar gördüğünü ifade etmişti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentlerinde yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunuldu.

"TOPLANMA ALANLARINDAN UZAK DURUN"

Açıklamada, bölge halkına can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uyulması, toplanma alanlarından uzak durulması ve görüntü çekilmemesi çağrısında bulunuldu.Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, daha sonra bir açıklama daha yayımlayarak söz konusu tehlikenin sona erdiğini duyurdu.

HUSULER MİSİLLEMEYLE TEHDİT ETMİŞTİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

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