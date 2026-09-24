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Savaş devam ediyor! AB’den Ukrayna'ya 3 milyar Euro daha

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Savaş devam ediyor! AB’den Ukrayna'ya 3 milyar Euro daha

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna Fonu kapsamında ülkeye yaklaşık 3 milyar Euro daha aktarılmasını onayladı.

#1
Foto - Savaş devam ediyor! AB’den Ukrayna'ya 3 milyar Euro daha

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın yeniden inşası ve reformlarını desteklemek amacıyla oluşturulan Ukrayna Fonu kapsamında 8. düzenli ödemenin yapılmasına karar verildiği bildirildi.

#2
Foto - Savaş devam ediyor! AB’den Ukrayna'ya 3 milyar Euro daha

Açıklamada, fonun 8. düzenli ödemesi kapsamında aktarılacak tutarın yaklaşık 800 milyon avrosunun ilk kez Ukrayna Destek Kredisi'nden karşılanacağı belirtildi.

#3
Foto - Savaş devam ediyor! AB’den Ukrayna'ya 3 milyar Euro daha

Ödeme kararının, Ukrayna'nın kendisinden beklenen 10 hedefi yerine getirmesinin ardından alındığı, Ukrayna'nın bugüne kadar yerine getirmesi gereken 95 hedeften 84'ünü tamamladığı ifade edildi.

#4
Foto - Savaş devam ediyor! AB’den Ukrayna'ya 3 milyar Euro daha

Açıklamada, Norveç'in Ukrayna'ya yaklaşık 92 milyon Euroluk hibe sağlamasının da onayladığı bildirildi.

#5
Foto - Savaş devam ediyor! AB’den Ukrayna'ya 3 milyar Euro daha

Norveç böylece "AB’nin Ukrayna Fonu’nda reformları ve yatırımları destekleyen bölüme katkı sağlayan ilk AB üyesi olmayan ülke" oldu.

#6
Foto - Savaş devam ediyor! AB’den Ukrayna'ya 3 milyar Euro daha

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının akabinde Mart 2024'te yürürlüğe giren Ukrayna Fonu, ülkenin toparlanması, yeniden inşası ve modernizasyonu için 2027'ye kadar 50 milyar Euro’nun üzerinde hibe ve kredi sağlanmasını öngörüyor.

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