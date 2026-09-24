Muhabirimizi mahkum ettiren Muammer Balcı öldü: Karakaya ve Suna’nın hesabı mahşere kaldı

Dursun SUNA

Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı’nın vefatı, yıllar önce Bor Kaymakamlığı döneminde yaşanan ve gazetemizi de yakından ilgilendiren hukuki süreci yeniden gündeme taşıdı. Dosyada Niğde muhabirimiz Dursun Suna’nın yanı sıra merhum yazarımız gazeteci-yazar Hasan Karakaya’nın da adı yer aldı.

2013 yılında dönemin Bor Kaymakamı Muammer Balcı hakkında bir kamu görevlisinin uygunsuz yaşamını konu alan haber muhabirimiz Dursun Suna tarafından gazeteye ulaştırıldı. Suna’nın gönderdiği fotoğraflar ve haber üzerine merhum Hasan Karakaya ağabeyimiz 30 Ocak 2013 tarihinde “Halkla iç içe olun... Ama bu kadar da değil!” başlıklı köşe yazısını kaleme almıştı.

Karakaya’nın yazısında Balcı hakkında kamuoyuna yansıyan iddialar ele alınırken, yazının sonunda Balcı’ya cevap hakkı da tanındı. Karakaya, yazısında konunun ilgili ve yetkililerin dikkatine sunulduğunu belirtti.

BİR DOSYA, İKİ GAZETECİNİN ADINI TARİHE YAZDI...

Söz konusu yayınların ardından hukuki süreç başladı. Yeni Akit’ te 2018 yılında yayımladığı haberde, Muammer Balcı’nın şikâyeti üzerine Dursun Suna hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla dava açıldığı ve Bor Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Suna’ya 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiği aktarıldı. Kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Suna cezaevine girdi.

Hasan Karakaya’nın da aynı olayın gazetecilik boyutunda önemli bir isim olduğu özellikle vurgulandı. Gazetenin 8 Ocak 2018 tarihli sayısında Karakaya’nın 30 Ocak 2013 tarihinde söz konusu yazıyı kaleme aldığı açıkça yer aldı.

Böylece yıllar önce başlayan süreçte bir tarafta haber ve fotoğrafları gazeteye ulaştıran muhabirimiz Dursun Suna, diğer tarafta bu konuyu köşesine taşıyan merhum gazeteci Hasan Karakaya yer aldı.

KARAKAYA VEFAT ETTİ, SUNA CEZAEVİNE GİRDİ...

Hasan Karakaya, 2015 yılında hayatını kaybetti. Dursun Suna ise aynı dosyayla bağlantılı yargı sürecinin sonunda 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı ve cezasını çekmek üzere cezaevine girdi. Yeni Akit, Suna’nın cezaevine girmesini “Pisliği yapana değil, yazana hapis” başlığıyla kamuoyuna duyurdu.

Aradan geçen yılların ardından dosyanın diğer önemli ismi Muammer Balcı’nın vefatı, 2013 yılında başlayan bu gazetecilik ve hukuk sürecini yeniden gündeme taşıdı.

BUGÜN GERİYE YILLAR ÖNCEKİ DOSYANIN HATIRASI KALDI...

Aynı olayın farklı aşamalarında gazetecilik yapan Hasan Karakaya ile Dursun Suna’nın yolları bu dosyada kesişti. Karakaya’nın yazısı arşivlerde, Suna’nın haber çalışması ve ardından yaşadığı mahkûmiyet süreci ise basın tarihinin bir parçası olarak kaldı.

Bugün Muammer Balcı’nın vefatıyla birlikte, yıllar önce Bor’da başlayan ve gazetemizin adının geçtiği o dosya yeniden kamuoyunun gündemine geldi.

Bir tarafta hayatını kaybeden Muammer Balcı, diğer tarafta yıllar önce hayatını kaybeden Hasan Karakaya ve bu süreç nedeniyle hapis cezası alan Dursun Suna... Aradan yıllar geçse de 2013’te başlayan dosyanın izleri hafızalardaki yerini koruyor.