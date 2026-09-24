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Gündem Dolarlar, evler, arabalar, yatlar… Yahşiyan’da deştikçe yolsuzluk fışkırıyor
Gündem

Dolarlar, evler, arabalar, yatlar… Yahşiyan’da deştikçe yolsuzluk fışkırıyor

Yeniakit Publisher
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Dolarlar, evler, arabalar, yatlar… Yahşiyan’da deştikçe yolsuzluk fışkırıyor

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; AK Parti’den seçilen eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur, MHP’den seçilen eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu toplam 35 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış ve 31 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamaları yöneltilmişti.

ÇIKAN PARAYI 5 POLİS ANCAK SAYABİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin işyeri, ev ve ofislerine düzenlenen baskınlarda lira ve dolar cinsinden yüklü miktarlarda para ele geçirildi. Eski AK Parti Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un evinde bulunan paralar sayılarak adli emanete alınırken, gözaltına alınan gazeteci Özlem Özcan'ın evinde çıkan dolarlar dikkat çekti.

LÜKS YATLARA EL KONULDU

Ayrıca Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda iki şüpheli Belediye Başkanıyla imar yolsuzluğunun merkezinde yer alan Ulaş Biçer'in ev ve arabalarına el konuldu. Biçer’in Bodrum'da bulunan lüks yatına da el konulduğu öğrenildi.

MHP'Lİ ESKİ BAŞKAN DA DOSYADA

Soruşturmanın odağında Yahşihan Belediyesi'nin farklı dönemlerinde görev yapan iki eski belediye başkanı da yer alıyor. AK Parti'den seçilen eski Belediye Başkanı A.S. ile MHP'den seçilen eski Belediye Başkanı O.T. hakkında adli işlem başlatıldı. 35 kişilik şüpheli listesinde eski belediye başkanlarının yanı sıra eski belediye başkan yardımcıları A.C.Ş., C.Y. ve O.U., eski imar müdürleri M.T., S.A., Ş.A. ve U.B., eski fen işleri müdürü E.L. ile veteriner işleri müdürü G.A. ve iklim değişikliği müdürü M.H. gibi çok sayıda belediye personeli yer alıyor. Ayrıca soruşturma kapsamında müteahhit C.S., iş insanı A.T. ve U.B. ile eski meclis üyeleri ve belediye çalışanları A.A., A.G., A.A., A.İ., D.A., G.K., H.B., K.E., M.S., M.S., M.U., N.K., Ö.Ö., S.S., S.A., S.D., S.P., T.A., Y.N.Y., Z.C.Ç. ve Z.K. hakkında da süreç devam ediyor. Elde edilen dijital materyaller, mali kayıtlar ve ihalelere ilişkin incelemeler sonucunda soruşturmanın yeni tespitlerle genişleyebileceği bildirildi.

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