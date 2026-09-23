Yuvası yıkılan kadından akıl almaz intikam! 200 lira ile bütün piyasaya rezil etti

Bir müşterinin kuyumcuda yaptığı alışveriş sonrası ödeme için verilen 200 TL’lik banknotu inceleyen kuyumcu, üzerinde el yazısıyla yazılmış ifadeleri okuyunca şok oldu. Banknotun hem ön hem de arka yüzünde çeşitli notların yer aldığı banknotun üzerindeki yazılarda, yuvasının yıkıldığını öne süren bir kadının, yaşadıklarından sorumlu tuttuğu “Nurcan” isimli kişiyi hedef aldığı görüldü.

200 LİRA İLE İNTİKAM

Kadının, hedef aldığı kişinin telefon numarasını da banknotun üzerine yazdığı ve sitem içeren ağır ifadeler kullandığı belirtildi. Banknotun üzerindeki ifadelerin, yaşadığı bir ilişki nedeniyle mağdur olduğunu düşünen kişinin tepkisini yansıtmak amacıyla yazıldığı değerlendirildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kuyumcuda ortaya çıkan banknot, üzerindeki sıra dışı mesaj nedeniyle çevredekilerin de dikkatini çekti. Sosyal medyada da paylaşılması beklenen olay, “intikamın adresi bu kez 200 TL oldu” yorumlarına neden oldu.