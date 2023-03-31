  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! Böyle duyurdu
Gündem

Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! Böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-03-31 21:53:00 -
Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! Böyle duyurdu

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını beğendi. Daha sonra beğenesini geri çektiği görülen Şimşek, beğeninin 8 yaşındaki oğlu tarafından yanlışlıkla yapıldığını belirterek, "Maalesef oluyor böyle şeyler. Kamuoyunu gereksiz yere meşgul etmişiz…Affola!" açıklamasını yaptı.

Bir süredir ekonominin başına geçeceği söylenen ancak geçen hafta Külliye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la baş başa görüştükten sonra aktif siyasete girmeyeceğini açıklayan Mehmet Şimşek, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası paylaşımını beğendi. Şimşek'in daha sonra beğenisini geri aldığı görüldü.

"8 yaşındaki oğlu yanlışlıkla beğeni koymuş"

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Uğur Dündar, "Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweetini beğendiği haberleri çıkınca, İngiltere'deki ortak arkadaşımızı aradım. Onun verdiği bilgiye göre 8 yaşındaki oğlu IPAD'ıyla oynarken yanlışlıkla beğeni koymuş. Mehmet Bey durumu fark edince beğeniyi geri almış." ifadelerini kullandı.

"Maalesef oluyor böyle şeyler"

Uğur Dündar'ın paylaşımını alıntılayan Mehmet Şimşek de "Maalesef oluyor böyle şeyler! Kamuoyunu gereksiz yere meşgul etmişiz…Affola!" açıklamasında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23