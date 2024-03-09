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Ekonomi Mehmet Şimşek'ten Fitch kararına ilk yorum
Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten Fitch kararına ilk yorum

Yeniakit Publisher
2024-03-09 11:53:00 - 2024-03-09 12:36:22
Mehmet Şimşek'ten Fitch kararına ilk yorum

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk yorum geldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun ‘B’den 'B+'ya yükseltildiği, not görünümünün ‘pozitif’ olarak belirlendiği aktarıldı.

Konu üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları programın somut sonuçlarının ülke kredi notuna yansıdığını ifade etti.

“Kredi notumuz daha da yükselecektir”

Fitch’in Türkiye’nin ekonomideki bu başarısına kayıtsız kalmadığını ve Türkiye’nin kredini notunun yükselttiğini ifade eden Şimşek “Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir” açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Elin gavuru, Türkiye'nin atılımlarını pozitif olarak değerlendirirken içimizdeki Truva atları öldük bittik edebiyatı yapıyorlar. Türkiye böyle muhalefeti hak etmiyor. Hiç umudum yok ama belki bir gün chpkk da olması gereken şekilde yapıcı muhalefet yapmayı becerir

Türkiyem

Benim ülkemin notu başkalarinin insafına kaldıysa eyvah
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