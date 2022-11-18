Mehmet Şef, esnaf lokantasında hayatının şokunu yaşadı! Ustaya ders vermeye kalkınca bakın ne oldu

MasterChef Türkiye'de 5 yıldır jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, EXXEN'de yayınlanacak bir belgeselin çekimleri için esnaf lokantasındaydı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu internet platformundaki belgeselin hazırlıkları devam ederken, Mehmet Şef'in de projede yer aldığı biliniyordu.

Mehmet Yalçınkaya, ziyaret ettiği bir esnaf lokantasına gizli kamerayla birlikte gidip yemekleri kontrol etti. Daha sonra yemekleri yağlı bulduğunu mekanın ustasına iletti.

Devam eden dakikalarda da usta ile sözlü tartışmaya girişen Mehmet Şef, kendisini kapıda buldu.

Mekanın ustası Mehmet Şef'e hitaben "Klasik, normal beklentiler olan bir yere geldiniz beyefendi. Öyle çok özel beklentilerin olduğu bir yer değil burası. Bura normal standartlarda çalışan bir mekan" diye konuştu.

Mehmet Şef de ustaya karşılık vererek "Tamam ama parayla değil mi ya burası?" sözleriyle çıkışınca usta şu ifadeleri kullandı: "Parayla değil burası. Sizin parayla istediğiniz bir yer varsa aşağıda lüks lokantalar var. Size yardımcı olsunlar."

Mehmet Şef de bu kez "Abi parayla yemek yiyemiyoruz" diye isyan edince usta son olarak "Servisi kapattık. Kusura bakmayın. Yemek kalmadı" cevabını verdi.

Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan Mehmet Yalçınkaya, ustanın bu sözlerine binaen mekanı terk etti. Usta da bir kez daha başka yerlerdeki lüks lokantalara gitmesini istedi.