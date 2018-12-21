Mehmet Özhaseki, ilçe başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İl Yürütme Kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla buluştu.

Yerel seçimler masada

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Başkanlığı'nda dün düzenlenen toplantıda, seçim stratejileri görüşülerek, başkent projeleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

Özhaseki, toplantıda yaptığı konuşmada, aday belirleme süreci ve ittifak görüşmelerinin tamamlanmasıyla tüm mesaisini Ankara'ya yönlendireceğini belirterek, "Bugün sizlerle bir arada bulunmayı çok arzu ettim. Önceden de çok istiyordum ama nasip değilmiş. Üzerimizdeki yoğunluktan dolayı fırsat bulamadık. Ama bugün bir araya geldik ve geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."şeklinde konuştu.

"Projeleri özel ekip hazırlıyor"

Ankara projelerinin 15 kişilik uzman bir ekip tarafından hazırlandığı bilgisini veren Özhaseki, kültür ve sanattan mimariye, çevre düzenlemelerinden ulaşıma kadar pek çok alanda yepyeni projeler geliştirildiğini anlattı.

Özhaseki konuşmasında, "Ankaralı hemşehrilerimizle ve teşkilatımızla daha güzel ve daha yaşanabilir bir Ankara için el birliğiyle çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da "Böylesine birikimli bir ismin Ankara'nın adayı olarak açıklanması, partimizde ve teşkilatlarımıza heyecanla ve memnuniyetle karşılanmıştır. AK Parti'nin tüm Türkiye'de, Özhaseki'nin ise bulunduğu görevlerde bugüne kadar yaptıkları, önümüzdeki dönemde yapacaklarının en büyük teminatıdır. Sayın Özhaseki ile Ankara teşkilatlarımız omuz omuza çalışarak, yerel seçimlerde en yüksek oy oranını alacağımızdan hiç şüphemiz yoktur." ifadesini kullandı.