Mehmet Nuri Ersoy: Ses getirecek tanıtım kampanyaları yapacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Ciroyla iş çeviren yatırımcı çok tehlikeli"

Bakan Ersoy, turizmde yapılacak yapısal dönüşümler ve yeni stratejilerin neler olduğuna ilişkin soru üzerine, turizmin birçok paydaşının da bulunduğuna ve bunların tamamının kademeli olarak düzeltilmesi gerektiğine işaret etti.

Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim en büyük sıkıntımız, dikkat ederseniz ben o yüzden diyorum hep, 'ben teşviklere karşıyım', yani taşıma suyla değirmen döndürürseniz, komşularınızdan biri öksürdüğü zaman sizin su akarı duruyor, o zaman da sadece böyle ciroyla iş çeviren yatırımcılar var. Ciroyla iş çeviren yatırımcı çok tehlikeli. Adamın hiçbir gücü yok, ilk yaptığı ne, cansiparane fiyatı kırıyor. Fiyatı bir kırıp aşağı çekmeye başladığı zaman, hani boğulan bir insan panik yapıp aşağı çeker ya bu sefer yüzme bileni de aşağı çeker batırır, böyle bir sıkıntı yaratıyor sektörde. O yüzden biz bir kere bedava iş yapmamalıyız, kimseye bedava bir şey vermememiz lazım. İkincisi bunu bir iş gibi görmemesi lazım. Bu bir ticaret, bu gerçek bir sektör ya doğru yapacak ya kurallarına göre yapacak ya da…"

"Sosyal medyada ses getirecek tanıtım kampanyaları yapacağız"

Tanıtım stratejisiyle ilgili de Ersoy, "Tanıtımda şimdi hep bir endişe var; ya işte şundan vazgeçersem sektörden çığlık kopar, bilmem ne kopar. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'nin sınırlı kaynağı var, çok da büyük beklentileri var özellikle turizmde. Biz hala şu ne der, bu der diye endişeyle davranırsak çözemeyiz işi. Mesela 'offline' tanıtıma çok önem verildi bugüne kadar, doğruydu da, ama artık geldiğimiz çağda 'offline'ın çok çok etkisi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Offline tanıtımı belli ölçülerde tutarak, dijital ve sosyal medyayı da ön plana alacak başka çalışmalar da yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Mesela önemli fuarlarda kalmaya devam edeceğiz, olduğumuz yerde çok düzgün lansman yapacağız ama gerekli olan yerlerde olacağız, reklam ve tanıtım bütçemizi ciddi oranda artıracağız. Bakın ben 'reklam-tanıtım bütçemizi azaltacağız' demiyorum, ciddi oranda artıracağız. Gereksiz yaptığımız birçok işten ayrıştırıp buraya koyacağız. 2019 itibarıyla reklam bütçelerimizin ciddi şekilde arttığını göreceksiniz, reklam kampanyalarımızın şeklinin değiştiğini göreceksiniz. Çağa uygun 'youtuber'lar, 'trendsetter'lar gibi sosyal medyada ses getirecek tanıtım kampanyaları yapacağız. Türkiye'nin algısını değiştirecek, turizm algısını değiştirecek çalışmalar yapacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor, 2019 Ocak ayı itibarıyla görmeye başlayacaksınız bu değişimleri."

Bu noktada tarifeli sefer yapılan, ağırlık verilen destinasyonların da üzerinde duracaklarını belirten Ersoy, hangi ülkelerin tercih edileceğine ilişkin de "Türkiye'ye en çok yolcu veren top 10'a ilk etapta konsantre oluyoruz, top 20'ye kadar çıkarmaya çalışacağız, hani ilk hedefte top 10. En çok, baktığınız zaman görürsünüz; Rusya, Almanya, bir sürü ülke var zaten, İngiltere, Hollanda." yanıtını verdi.

"Çok daha sade bir belgelendirme sistemine geçiyoruz"

Bakan Ersoy, tatil beldelerinde "5 yıldızlı", "İslami" otel şeklinde olan ama klimaları bile çalışmayan bazı otellerin bulunduğunun ve bu otellerin belgelendirmelerinin belediyelerce de yapıldığının anımsatılması üzerine, şu görüşlerini paylaştı:

"Bununla ilgili bir çalışmayı imzaladım ben, başladı Bakanlık. Şöyle bir sıkıntımız var; Türkiye'deki otellerin üçte biri turizm belgeli, üçte ikisi belediye belgeli. Şimdi niye öyle, önce ona baktım gelir gelmez. Ana sebebi; bizim belgelendirmemiz çok ağır. Çok daha sade bir belgelendirme sistemine geçiyoruz, hazırlıklarımız başladı, sınıflandırmayla ayrıştıracağız. Yani belge almak çok kolay olacak, sınıflandırma kısmında farklılık yaratacağız. Yeni belgelendirmede konseptin de sınıflandırıldığı bir belgelendirme sistemine geçeceğiz, ondan sonra gerçek yıldızları görmeye başlarız diye düşünüyorum."

Booking.com ve Uber konusu

Bakan Ersoy, booking.com ve Uber uygulamasıyla ilgili bir soru üzerine, bunların "dijital kapitülasyonlar" olduğunu vurgulayarak, "Bir tek kurşun atmadan sizin ülkenizin ticari haklarına müdahil olmaya başladılar. Bakın bugün Uber olsun, Booking olsun, bu tarz rezervasyon motorları olsun, bu platformlar olsun baktığınız zaman mesela Booking de Türkiye'de şirketini açmış, hiç iyi niyetli yaklaşmıyor konuya." diye konuştu.

Booking'in Türkiye'de şirketini açtığına ama faturasını "vergi cenneti" Amsterdam'a kestiğine ve hatta kurucularının da ABD'li olduğuna değinen Ersoy, "Çok güzel bir dijital kapitülasyon. Ondan sonra Trump geliyor diyor ki; ben senin çeliğine şu kadar şey yapacağım, burada adam dijitalden vergisiz… İşin bu kısmı bu devletle halledilmesi gereken. Ama şimdi bakın ben Bakanlık şapkamı bırakayım, sektör şapkamı giyeyim. Çuvaldızı biraz da kendinize batıracaksınız sektör temsilcisi olarak. Bu 12 yıl önce geldiği zaman, 14 yıl önce geldiği zaman biz sektör olarak önlem almamız lazımdı, bu teknolojiyi bizim de yapmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.