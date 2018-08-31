THY - Konya
0553 313 94 23

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: İstiklal davamız aynı kararlılıkla sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün ülkemize ve milletimize kasteden her türlü düşmanlığa karşı istiklal davamız aynı kararlılıkla sürüyor. Bu mücadeleyi de Allah'ın izniyle kazanacağız." dedi.

31 Ağustos 2018 Cuma 09:12
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: İstiklal davamız aynı kararlılıkla sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkeye ve millete kasteden her türlü düşmanlığa karşı istiklal davalarının aynı kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Bu mücadeleyi de Allah'ın izniyle kazanacağız. Malazgirt'te Alparslan'ın duası, Söğüt'teOsman Gazi'nin göğsünde yeşeren bir çınara dönüşmüştür. İşte Dumlupınar, o çınarın yeni bir destanıdır." dedi.

Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında geldiği kentte Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 96'ncı yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Kasapoğlu, Zafertepe'deki törende yaptığı konuşmada, 1071'de Sultan Alparslan'ın vatan kıldığı toprakların 1922'de Gazi Mustafa Kemal'in büyük taarruz emriyle bir kez daha Türk yurdu olarak tescillendiğini söyledi.

30 Ağustos'un dünden bugüne uzanan ve bugünden de ebediyete ulaşacak kopmaz bir zincirin altın halkası olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"1071 Malazgirt ruhunu en son 15 Temmuz’da, Türkiye'nin bütün meydanlarında gördük. O ruhu hürmetle selamlıyoruz. Evet, 30 Ağustos bir var olma mücadelesidir. 30 Ağustos’tan bize yalnızca bir zafer değil, ibret ve ilham alınması gereken dersler de miras kalmıştır. Bu mirasa sahip çıkmak siz sevgili gençlerimizin en önemli vazifesidir. Bugün ülkemize ve milletimize kasteden her türlü düşmanlığa karşı istiklal davamız aynı kararlılıkla sürüyor.

Bu mücadeleyi de Allah'ın izniyle kazanacağız. Malazgirt'te Alparslan'ın duası, Söğüt'te Osman Gazi'nin göğsünde yeşeren bir çınara dönüşmüştür. İşte Dumlupınar, o çınarın yeni bir destanıdır."

Kasapoğlu, insanlığın vicdanı Türkiye'nin bütün saldırılara rağmen halen dimdik ayakta olduğunu ve daima ayakta kalacağını vurguladı.

"Engellere karşı da uyanık ve dikkatli olacağız"

Kasapoğlu, Türkiye'yi demokrasiyle, hukukla, adaletle ve merhametle ileri hedeflere taşımakta kararlı olduklarını dile getirdi.

"Türkiye'nin yükselişinden rahatsız olanların önümüze çıkarabileceği engellere karşı da uyanık ve dikkatli olacağız." diyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Unutmayalım, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, güçlü ve müreffeh bir Türkiye, bu coğrafya üzerinde çirkin emelleri olan bazı güçleri rahatsız ediyor. Dumlupınar’da topla, tüfekle vatanımızı işgale yeltenen emperyalist zihniyet, bugün de yine türlü yollarla üzerimize geliyor fakat Türkiye’yi mağlup edeceğini zannedenler, Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve aziz milletimizin eğilmeyen başı sayesinde her seferinde hezimetle karşı karşıya kalıyor."

Kasapoğlu, konuşmaların ardından Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 09:12
  1. - 30 Ağustos Zafer Bayramı
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
  3. Kütahya
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü MLKP'ye operasyon!
    1. Terör örgütü MLKP'ye operasyon!
    2. Bereket evin kapısını çaldı
    3. Arap turistler şoke oldu! Ceza yağdı
    4. Erdoğan müjdeyi vermişti! Zam yapılacak
    5. Kılıçdaroğlu: Deli miyim kardeşim!
    6. Adayların heyecanı dorukta son fırsat..
    7. Akhisarspor’un UEFA Avrupa’daki rakibi..
    8. İstanbul'da terör operasyonu: 8 kişi..
    9. Terörden arındırıldı... Artık petrol..
    10. Erol Bedir: İki güçlü takımın maçı..
    11. Portakal bahçesinde toprağa gömülü..
    12. Fenerbahçe'nin Avrupa’daki rakibi kim..
    13. Borsa güne yükselişle giriş yaptı
    14. Adem Ljajic Beşiktaş'ta Adem Ljajic..
    15. Batman'dan kahreden haber: 2 asker şehit
    16. Beşiktaş’ın UEFA Avrupa’daki rakibi..
    17. Netanyahu'ya şok! Şimdi de oğlu ve..
    18. Hacı Adem Hadzıć efendi hayatını..
    19. Profesör uyardı! İstanbul'un o semtini..
    20. Avrupa Birliği'nden Trump'a uyarı!..
    ABD Başkanı Trump açıkladı: İyi haberler geliyor!
    ABD Başkanı Trump açıkladı: İyi haberler geliyor!
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Acil toplandılar
    Türkiye'nin hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Acil toplandılar
    Trafik kazasında acı tesadüf! Tam dibinde öldü
    Trafik kazasında acı tesadüf! Tam dibinde öldü