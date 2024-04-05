Mehmet Metiner'den dikkat çeken iddia: O belediye başkan adayı çevresindekilere bakan olacağını söyledi
AK Partili eski vekil Mehmet Metiner'den yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Eski milletvekili Mehmet Metiner, yerel seçim sonuçlarının ardından gündeme gelen değişimle ilgili konuştu.
Mehmet Metiner, yerel seçimlerde belediye başkan adayı olan bir ismin bakan olacağını çevresine söylediğini öne sürdü.
Metiner, seçimleri kaybeden AK Partili bir büyükşehir adayının yakın akrabalarına, “Ben çok yakında Bakan olacağım!” diye haber verdiğini iddia etti.
Eski vekil ayrıca şehrin söz konusu iddia ile çalkalandığını ifade etti.
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