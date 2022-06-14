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Medya Mehmet Metiner o diziyi topa tuttu: Reis’e, partimize ve hükümetimize siyasi operasyon!
Medya

Mehmet Metiner o diziyi topa tuttu: Reis’e, partimize ve hükümetimize siyasi operasyon!

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Şafak'taki köşesinde "Camiamızın osman’la sınav’ı..." başlıklı yazısında “Reis’e, partimize ve hükümetimize siyasi operasyon çekiliyor” eleştirisinde bulundu. Metiner, bugünkü yazısında Osman Sınav’ın ATV’de yayınlanan Yalnız Kurt dizisinde Kürtlere yönelik ırkçı ve düşman dili kullanıldığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 11:47:00 -
Mehmet Metiner o diziyi topa tuttu: Reis’e, partimize ve hükümetimize siyasi operasyon!

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Şafak'taki köşesinde "Camiamızın osman’la sınav’ı..." başlıklı yazısında “Reis’e, partimize ve hükümetimize siyasi operasyon çekiliyor” eleştirisinde bulundu. Metiner, bugünkü yazısında Osman Sınav’ın ATV’de yayınlanan Yalnız Kurt dizisinde Kürtlere yönelik ırkçı ve düşman dili kullanıldığını iddia etti. Metiner, söz konusu diziyle ilgili rahatsızlığını daha önce dile getirdiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Ziyadesiyle üzgünüm. Ömrümüzü adadığımız davamıza ırkçı-faşist zihniyetli zevatın rota çizmesinden fazlasıyla rahatsızım. Mücadelemizin hiçbir aşamasında yanımızda görmediğimiz bazı zatların bugün baş tâcı edilmeleri yetmiyormuş gibi bize yön tayin edici konuma oturtulmalarından duyduğum rahatsızlık tarifsizdir. Mensubu olduğum Kürt halkının o zat tarafından ırkçı-faşist bir dille tahkir ve tezyif edilmesi karşısında duyduğumuz rahatsızlığı dile getirmemize rağmen o zatın daha iğrenç ötesi sözlerle milyonlarca Kürt’ü düşmanlaştırmasına, milyonlarca Kürt’ün üzerine o ırkçı nefret dilini boca etmesine kendi televizyonumuz olarak bağrımıza bastığımız ATV’nin tekrar fırsat tanımasından duyduğum rahatsızlığı kelimeler tarif etmekte yetersiz kalır. Meğer bizim ve milyonlarca Kürt’ün incinmesinin hiçbir kıymeti harbiyesi yokmuş! Meğer bir Osman Sınav kadar değerimiz yokmuş bizim!

Osman Sınav’ın o milyonlarca Kürt’ün yani bizlerin üzerine boca ettiği ırkçı düşmanlığa karşı çıkmanın Reis’e ve AK Parti’ye karşı çıkmak anlamına geleceği varsayılıyor.

O yüzden camiamız susuyor.

Camiamızın değerli aydınları susuyor.

Çok yazık!

Oysa sabote edilen Türk-Kürt kardeşliğimizin yanı sıra Reis’in ve AK Parti’mizin misyonudur.

Reis’e, partimize ve hükümetimize asıl siyasi operasyon çekiliyor.

Bizim davamıza ve davamızın şekillendirdiği dış politikamıza operasyon çekiliyor.

Bu ülkede Erdoğan’a ve davasına umut bağlamış Kürtlerle Erdoğan karşı karşıya getirilmek isteniyor.

O Kürtlerin bu ırkçı nefret dili karşısında Kürtlere sahip çıkmayan camiamızın suskunluğu karşısında tekrar seçime doğru giderken PKK/HDP’nin istismarına açık hale getirilmesine zemin hazırlanıyor.

Ne yazık ki kimseden kayda değer bir ses çıkmıyor.

Sanki dememişiz/uyarmamışız gibi ATV’nin kalkıp dizinin sezon finalinde o şaibeli zatın daha da iğrenç ötesi söylemlerini biz Kürtlerin üzerine boca etmesine izin veriyor olması ziyadesiyle üzdü bizi, biline!

Ha, o dizide FETÖ ile mücadele edenlerin gerçekte sistem içindeki 'Beyaz Türk Kemalistler' olduğu algısının yerleştirilmeye çalışılması da ayrı bir vahamet."

 

 

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Yorumlar

BİLAL BİLGİN

Atv de sadece o dizi mi Reisin altını oyuyor! Gündüz kuşağı programlarına baksanıza hele, aile denen kutsal yapının altına, reyting uğruna, dinamitleri yerleştiriyorlar! Eskiden bu tip programlar Doğan medya grubu tarafından icra edilirdi!

çok sığ zorlama kast-yönetmen zaafı olan, gerçeklerden uzak boyundan büyük ÇAPINI/KAPASİTESİNİ AŞAN işlere kalkışmış OSMAN SINAV; keçiboynuzunu bal diye yutturmaya kalkmış o da zehirleyici olmuş

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