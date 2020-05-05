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Gündem

Mehmet Metiner: İtiraf ediyorum, yanlış yaptık

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, İstanbul Sözleşmesi konusunda parti olarak yanlış yaptıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:38:00 -
Mehmet Metiner: İtiraf ediyorum, yanlış yaptık

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, kadının beyanını esas alarak büyük bir yıkıma yol açan İstanbuıl Sözleşmesi'ne ilişkin konuştu.

Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İstanbul Sözleşmesi”ni Ahmet Davutoğlu Genel Başkanımız/Başbakanımız iken bizim partimiz Meclis’e getirdi... Diğer partilerin tümünün onayıyla Meclis’ten geçti... Kendi adıma itirafta bulunuyorum: Yanlış yaptık" dedi.

Metiner, açıklamasının devamında şunları söyledi:

Eminim ki oy veren vekil arkadaşlarımızın kahir ekseriyeti neye oy verdiklerini bilmeden el kaldırdılar. Sırf parti grup başkanvekilleri el kaldırdıkları için. Partilerin grup yönetimi kendi aralarında anlaşmış olmalılar ki o anda bulunanların onayıyla kabul edildi geçti...

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Yorumlar

Aydin Saygin

Selamün Aleyküm! En sonunda itiraf geldi. Afferin!
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Sezer.

Evet.metiner.yanlış.yaptıniz.bir.an.bu.yanlışi.düzeltin.bir.müslüman.bu.yanlışı.yapmaz.reise.söyleyin.bu.yanlistan.dönsün.bir.müslümana.yakışırmı.zina.serbest.ibnelik.serbest.neden.istanbul.ankara.yı.kaypettik.bu.yüzden.mevla.ders.verdi.ama.reis.anlamadı.avrupa.degerleri.deyil.bize.kuran.deyerleri.lazim.sayin.metiner.ölum.var.ona.göre.hareket.edin.
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