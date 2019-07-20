Mehmet Metiner, Erbil saldırısını değerlendirdi: PKK kimlerin örgütüyse HDP de onların partisidir

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Erbil'de bir Türk diplomat ve iki Irak vatandaşının öldürülmesiyle sonuçlanan hain saldırıyı değerlendiren AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, “PKK saldırıları sistematik bir biçimde devam edecek. İstanbul seçim sonuçları PKK’nın daha bir şımarmasını sağladı. CHP üzerinden sağladığı toplumsal sempatiyi Erdoğan liderliğindeki Türkiye’yi terör kartı üzerinden zora sokmayı amaçlayan yeni bir stratejiye dönüştürdüler.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin her alandan ve her yerden köşeye sıkıştırılacağının mesajı veriliyor”

Erbil’deki konsoloslukta görevli olan Osman Köse’nin şehit edilmesiyle verilmek istenen mesaja ilişkin dikkat çeken değerlendirmede bulunan Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“Erbil’de diplomatımıza ve çalışanlarımıza yönelik saldırı artık Türkiye’nin her alandan ve her yerden köşeye sıkıştırılacağının mesajını içeriyor. İçeride orman yangınları, çocuk öldürmeler ve en son diplomatımıza yönelik terör saldırısı. Bu terör saldırısı PKK’nın tek başına alabileceği bir karar değil. S-400 alımının gerçekleştiği ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin sıkıştırıldığı bir sürece denk düşen bu yeni terör dalgası hiç kuşkusuz arkasındaki asıl patronu gösteriyor. Erbil saldırısı bu anlamda Erdoğan’ın anti ABD/AB politikasına verilmiş bir mesaj niteliğindedir.”

“CHP’liler, PKK severlik yapıyor”

Türkiye’nin ilginç bir dönemden geçtiğini belirten Mehmet Metiner, “İstanbul seçimleri patolojik düzeyde Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir PKK severliği zihinlere ve gönüllere nakşetti. Bakınız PKK ormanlarımızı yaktığını kabul ediyor ama CHP’nin İstanbul adayına destek veren fanatik bir kısım CHP’liler bu yangınları PKK’nın yapmış olduğuna inanmadıklarını söyleyebiliyor. Daha önce HDP severlik vardı. Bu bir biçimde yasallık içeriyordu. Ama şimdi bu PKK severlik biçimine dönüşmüş durumda." dedi.

“PKK neyse HDP de odur!”

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“HDP dikkat edin mecliste Doğu Akdeniz’de ülkemizin çıkarları lehinde hazırlanan bir bildirinin altına imza koymadı. Sormak lazım: Bu HDP kimin partisidir ve hangi ülkenin partisidir? Cevabı belli: PKK hangi ülkenin/ülkelerin örgütü ise HDP de aynı güçlerin partisidir. Erbil saldırısın hedeflerinden biri de Türkiye ile Erbil yönetimi arasında başlayan ilişkinin tekrar sabote edilmesini sağlamaktır. Bu yönüyle eylem aynı zamanda Barzani yönetimine de ‘safını belirle, yoksa!’ tehdididir. Suikastçılardan birinin ağabeyinin HDP milletvekilinin kardeşi olması suçun şahsiliği gibi bir evrensel hukuk ilkesi üzerinden açıklanabilecek bir konu değildir. PKK neyse HDP de odur. Böyle okumazsak yanlış sonuçlara varırız. Bence bu terör eyleminden daha tehlikelisi Erdoğan düşmanı cephe dolayısıyla PKK severliğin toplumsal bir meşruiyet alanına CHP üzerinden taşınmış olmasıdır. Bence bu evrilme süreci terörden bin beter bir sorundur.