Mehmet Genç neden vefat etti? Mehmet Genç hasta mıydı?

Tarih alanında önemli çalışmaları bulunan Mehmet Genç, hayatını kaybetti. Mehmet Genç, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görülmüştü. Tarihçi Mehmet Genç'in vefat sebebi vefat etmesinin ardından gündeme geldi. Mehmet Genç'in ölüm nedeni nedir?

Mehmet Genç neden vefat etti?

İktisat Tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan tarihçi Dr. Mehmet Genç, tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 87 yaşında vefat etti.

Bir buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Genç, bu akşam Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

1934’te Artvin Arhavi’de dünyaya gelen Genç, İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ni 1953'te, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü 1958'de bitirdi.

1960 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde "İktisat Tarihi" asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalıştı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Mehmet Genç'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Kalın mesajında, "Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.