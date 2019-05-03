Mehmet Emin Genç'ten nafaka açıklaması: Birtakım direnç noktaları var

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan Vekili Mehmet Emin Genç, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Genç, aile yapısının İslam ve toplum hayatımızdaki önemine dikkat çekerek, "Aile toplumun temelidir. Yasalarımız ve inancımız bize böyle söylüyor. Geleneklerimiz ailenin birliği ve bütünlüğü ile birlikte büyüklerin küçüklerle birarada olduğu büyük aileyi önemsiyor." dedi.

'Örneğimiz batı olduğu için aile yapımız sarsılıyor'

Genç, küreselleşen dünyanın aile yapımızı da etkilediğini ifade ederek sözlerine şöyle devam ett:

"Örneğimiz batıdaki aileler olunca işimiz zora giriyor. Aileler bir kısım sarsıntılar geçiriyor. Çocuklar anne ve babalarına olan bağını kaybediyor. Özellikle sosyal medya çocukları aileden koparıyor."

'Birtakım direnç noktaları var'

Süresiz Nafaka Yasası'nın bir an önce düzeltilmesi gerekliliğine vurgu yapan Genç, "İki ay evli kalacaksınız. Evlilik bittiğinde ömür boyu nafaka ödeyeceksiniz. Burada büyük bir mağduriyet var. Bu konunun düzenlenmesinde birtakım direnç noktaları mevcut. Birileri bu yasanın değişmesini çok fazla istemiyor. Devlet büyüklerimizin de yetkililere, 'bu konuda bir çalışma yapın' demelerine rağmen, ağırdan alınan bir vaka. Nafaka süresinin biran önce düzenlenmesi ve bunun makul bir seviyeye çekilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.