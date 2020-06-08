Mehmet dedenin işbaşı heyecanı
Gazetemizin 25 yıldır abonesi olan 85 yaşındaki Mehmet Aslan, virüs tedbirleri nedeniyle ara verdiği bakkal dükkanına dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
Veysi Erdoğan Elazığ
60 yıldır işlettiği bakkalın tezgahına maskesini takıp oturan Mehmet dede, genç esnaflara da uzun esnaflığın püf noktalarını anlattı. Elazığ’ın kayıtlı en yaşlı esnafı da olan Mehmet dede her gün istikrarlı şekilde iş yerini açıyor. 5 çocuk, 11 torun sahibi Mehmet dede “Her sabah namazından sonra dükkana gelirim. Akşam saat 18.00 gibi oğlum gelip beni eve götürür” dedi. Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay evde yatan Mehmet dede “İki gündür gelebiliyorum. Mutluyum. Ama artık gençler yapmalı. Allah yolunu bilen insan doğru yoldan şaşmaz” dedi.