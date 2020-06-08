  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Mehmet dedenin işbaşı heyecanı

Gazetemizin 25 yıldır abonesi olan 85 yaşındaki Mehmet Aslan, virüs tedbirleri nedeniyle ara verdiği bakkal dükkanına dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:36:00 -
Mehmet dedenin işbaşı heyecanı

 Veysi Erdoğan  Elazığ 

60 yıldır işlettiği bakkalın tezgahına maskesini takıp oturan Mehmet dede, genç esnaflara da uzun esnaflığın püf noktalarını anlattı. Elazığ’ın kayıtlı en yaşlı esnafı da olan Mehmet dede her gün istikrarlı şekilde iş yerini açıyor. 5 çocuk, 11 torun sahibi Mehmet dede “Her sabah namazından sonra dükkana gelirim. Akşam saat 18.00 gibi oğlum gelip beni eve götürür” dedi. Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay evde yatan Mehmet dede “İki gündür gelebiliyorum. Mutluyum. Ama artık gençler yapmalı. Allah yolunu bilen insan doğru yoldan şaşmaz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı