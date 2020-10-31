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Gündem Mehmet Çilingiroğlu müjdeyi duyurdu: Kemerleri bağlayın
Gündem

Mehmet Çilingiroğlu müjdeyi duyurdu: Kemerleri bağlayın

ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili müjdeli bir haber verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 19:33:00 -
Mehmet Çilingiroğlu müjdeyi duyurdu: Kemerleri bağlayın

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili müjdeli bir haber verdi. Çilingiroğlu, rekombinant teknolojisi ile geliştirilen antikorların korona virüs hastalarının ayakta tedavisinin mümkün olacağını söyledi.

Çilingiroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "O kadar güzel ve taze bir haberim var ki size, kemerleri bağlayın. Sayın Trump’ın tedavisinde de kullanılan ve şahsen benim virüsün yüzde yüz tedavisinde kullanılacağına inandığım aylardan beri size söylediğim Rekombinant teknolojisi ile geliştirilen Monoclonal antibody tedavisinin Faz2 Faz3 çalışmaları bugün açıklandı. Yaklaşık 700- 800 kişiye yakın hastada recombinant tedavisinde Turmp’a verilen tedaviyi alan kişilerde sentetik antibodylerde ister yüksek ister düşük doz olsun bu hastalar ayakta tedavi ediliyor, kötüleşmesi engelleniyor. Remdesivir’de çoğalmasını engelliyor” ifadelerini kullandı.

Çilingiroğlu, ayrıca "Çok ama çok sevinçliyim bu haberi sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Aylarca önce söylemiş olduğum bu virüsün kesin tedavisi olacağına inandığım Rekombinant teknolojisi ile geliştirilen Monoclonal antibodyler bu virüse karşı kesin tedavi olacak. Defolacak Covid belası" değerlendirmesinde bulundu.

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