Mehmet Ceyhan'a Mason uzantısı Rotary'den 'Üstün Hizmet' ödülü! Gururla paylaştı
Pandemi döneminde en çok tartışılan isimlerden biri olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a Masonların 'görünen yüzü' olarak bilinen Rotary Kulübü'nden "Meslekte Üstün Hizmet Ödülü" verildi.
yeniakit.com.tr
Tam kapanma kararının ardından tepki alan isimlerin başında gelen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a ilginç bir ödül geldi.
Kanal kanal gezen ve açıklamalarıyla tartışma konusu olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, masonların görünen yüzü ve uzantısı olarak bilinen Rotary Kulübü'nden "Meslekte Üstün Hizmet Ödülü" aldı.
Sosyal medya hesabından ödülü paylaşan Mehmet Ceyhan, "Beyoğlu Rotary kulübünden "Meslekte Üstün Başarı" ödülü" notunu düştü.
Son dönemde artan tepkilerin ardından Mehmet Ceyhan'a böyle bir ödül verilmesi dikkat çekti.
Halkı tehdit eden Bingür Sönmez'i hatırlattı
Öte yandan bu ödül, Rotary Kulübü'ne bağlantısıyla bilinen Prof Dr. Bingür Sönmez'i akıllara getirdi. Rotary Kulübü'nde 'hokkabazlık' yaptığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla kayıplara karışan Bingür Sönmez, ekranlarda halka korku pompalaması ve "köpek gibi aşı olacaklar" tehdidiyle biliniyor.
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