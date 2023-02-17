Mehmet Büyükekşi tüm kulüplerle birlikte o kararı duyurdu!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm kulüplerin katılımıyla 1 Mart'ta "Omuz Omuza Türkiye" kampanyasının başlatılacağını açıkladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un Basel'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

Haber7'ye göre; Taraftarlara ve tüm kulüplere gösterdikleri destek için teşekkür eden Mehmet Büyükekşi, "Büyük bir afet yaşadık. Kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu büyük afetimizin sonucunda milletçe olağanüstü bir dayanışma başladı. Bunun en güzel örneğini Trabzon'da yaşıyoruz. Hepimiz bir aradayız. Bu dayanışma ve yardımlaşma sürecinde büyük futbol ailemizde güçlü bir şekilde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Trabzonspor'un Basel ile oynadığı maç, birlikteliğimizin gücünü gösterdi. Taraftarlarımıza ve kulüplerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir sonuç alarak bu birlikteliği taçlandırmış olduk." dedi.

Tüm kulüplerin katılımı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle 1 Mart'ta "Omuz Omuza Türkiye" kampanyasının başlatılacağını duyuran Büyükekşi, "1 Mart 2023 çarşamba günü TFF öncülüğünde tüm kulüplerimizin katılımıyla, bakanlığımızın desteğiyle bir kampanya başlatacağız. İsmi 'Omuz Omuza Türkiye'. Yayıncı kuruluşmuz başta olmak üzere tüm spor kanallarımızdan yardımcı olmalarını istiyoruz. Ekranların açık olmasını istiyoruz. Konteyner sözümüzü binlerce yapmak ve örnek mahalleler oluşturmak istiyoruz. Depremzede vatandaşlarımız için sağlıklı bir organizasyon başlatmak istiyoruz. OHAL bölgesi dışında depremden etkilenen kulüplerimizle iletişim halindeyiz ve destek olmaya çalışıyor, liglere devam etmelerini istiyoruz. Birlik ve beraberlik atmosferini daim kılmak için omuz omuza vereceğiz, gelecek nesillere örnek olacağız. Omuz omuza verip dertlerimize derman olacağız. Bu büyük birlikteliğe destek veren büyük futbol ailemizin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde Omuz Omuza Türkiye organizasoynumuzla ilgili daha detaylı bilgilendirme yapacağız." açıklamasında bulundu.