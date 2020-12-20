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Spor Mehmet Büyükekşi: 'Fenerbahçe'den rövanşını almış olduk'
Spor

Mehmet Büyükekşi: 'Fenerbahçe'den rövanşını almış olduk'

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sahamızda en son 1 yıl önce Fenerbahçe'ye yenildik. Bir yönde de onun rövanşını almış olduk" dedi. Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 10:18:00 -
Mehmet Büyükekşi: 'Fenerbahçe'den rövanşını almış olduk'

Mirallas'ın dünyaca ünlü bir futbolcu olduğunu vurgulayan Başkan Büyükekşi, oyuncularının hepsinin iyi performans gösterdiğini dile getirerek, "Geçen hafta Başakşehir maçından sonra yaptığımız röportajda aynı şeyi söylemiştim. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Yıllarca şampiyonluk kazanmış Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. Geçen hafta yendiğimiz takım geçen yılın şampiyonu Başakşehir'di. Onun için biz her hafta bu yenilmezlik serisini sürdürmek istiyoruz.

Sahamızda en son 1 yıl önce Fenerbahçe'ye yenildik. Bir yönde de onun rövanşını almış olduk. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Oraya da inşallah yenmek için gideceğiz. Aynı başarıyı bundan sonraki maçlarda da gösteririz inşallah. Önemli olan fair-play. En azından evde kalan insanlarımızı bir nebze olsa mutlu etmek istiyoruz" dedi. "Yeni sözleşme mart veya nisan ayında" Teknik Direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesine değinen Büyükekşi, "Sumudica ile yeni sözleşme için zamanımız var.

Mart, nisan ayı gibi konuşuruz diye bakıyoruz yönetim kurulu üyeleriyle. En çok yenilmezlik serisi bizden sonra Galatasaray'daydı. Dün o da yenildi. Şu an aramızda çok büyük fark oluştu. İnşallah bu havayı devam ettirebiliriz. Çünkü futbolcularımızın kendilerine güveni geldi. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu. 

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