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Spor Mehmet Büyükekşi, D8 heyetini ağırladı
Spor

Mehmet Büyükekşi, D8 heyetini ağırladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, D8 İslam Ülkeleri heyetini makamında kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 16:05:00 -
Mehmet Büyükekşi, D8 heyetini ağırladı

Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) Genel Başkanı ve AS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doganay, D8 İslam ülkeleri Genel Sekreteri Ambassador Isiaka Abdulqadir Imam ve beraberindeki heyeti Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya getirdi. Büyükekşi ev sahipliğinde yapılan toplantıda, Türkiye'nin D8 İslam Ülkeleri ile ekonomi ve spor alanlarında faaliyetler ele alınırken, önemli kararların hayata geçirilmesi için prensipte anlaşıldı.

Mehmet Büyükekşi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, D8 Genel Sekreteri Ambassador Isiaka Abdulqadir Imam ve Bilal Khan, Pakistan adına Ahmar Ismail, Endonesya adına Punjul Nugraha gibi önemli diplomatlar eşlik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve D8 İslam ülkeleri Genel Sekreteri Ambassador Isiaka Abdulqadir Imam ile futbol turnuvası konusunda görüş birliğine varıldı.

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