Mehmet Beyhan yazdı! Kolombiya'nın duruşu takdir topladı

RECEP YEŞİL

Güney Amerika ülkesi Kolombiya terörist İsrail’e kömür ihracatını durdurdu. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, gerekçe olarak katil Netanyahu yönetiminin Gazze'de işlediği katliamları gösterdi.

Petro'nun onurlu duruşunu kaleme alan Mehmet Beyhan, Milat'taki köşe yazısında önemli ifadeler kullandı.

İşte o yazı:

Kolombiya, İsrail’in Filistin’de insanlığa karşı işlediği suç nedeniyle İsrail’e kömür ihracatını durdurdu. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, gerekçe olarak Netanyahu yönetiminin Gazze'de işlediği katliamları gösterdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güney Amerika ülkesi olan Kolombiya, 2023 yılında 450 milyon dolarlık ticaret hacmiyle İsrail'in en büyük fosil yakıt tedarikçisi konumundaydı. Pazar günü başkanlık web sitesinde yayınlanan belgede, kararın "İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra, işlediği barbarlığın ardından Filistin'de ortaya çıkan insani durumun ciddiyeti" temelinde alındığını belirtti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin yakın zamanda yayınladığı bir rapora atıfta bulunularak, "40 000 Filistinlinin öldüğü, bunlardan 10 000'inin kadın, 13.000'inin çocuk olduğu" belirlendi. Ayrıca 1,1 milyon insanın gıdaya erişemediğini ve 1,7 milyon insanın çatışmaların başlangıcından bu yana topraklarından yerinden edildiği” belirtildi.

Kararnamenin süresi ile ilgili olarak, Güney Afrika’nın açtığı davaya atıf yapılarak şöyle denildi: “Gazze Şeridi'nde Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme'nin uygulanması sürecinde Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen geçici tedbir kararlarına tam olarak uyulana kadar yürürlükte kalacaktır.’’

Devlet Başkanı Petro, kararı X hesabında paylaşarak, tedbirin “Kolombiya kömürünün Filistinli çocukları öldürmek için bomba yapımında kullanılması” nedeniyle alındığını açıkladı. Hâlbuki Kolombiya, İsrail'in Latin Amerika'daki en yakın çalıştığı ülkelerden biriydi.

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımdan bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler, keskin bir şekilde kötüleşti. Kolombiya cumhurbaşkanı, İsrail’in işlediği vahşeti ‘’soykırım olarak tanımladı ve İsrail ordusunu da Nazilere benzetti. Kolombiya, İsrail’le tüm diplomatik ilişkilerini kesti.

Geçen haftaki yazımızda ‘’vicdan kavramı’’ üzerinde durmuş ve demiştik ki: ‘’Dünyanın her yerinde dini, dili, rengi, kültürü ne olursa olsun vicdan sahibi insanlar vardır. Bu insanlar 7 Ekim’den beri İsrail’in Filistin’de işlediği insanlık suçuna karşı itiraz ediyorlar, sesini yükseltiyorlar. İtiraz eden bu onurlu insanların bir kısmı işini bir kısmı kariyerini kaybetti ama vicdanlı duruşlarını kaybetmediler.’’

İşte Kolombiya Devlet Başkanı Petro, vicdanını kaybetmemiş güzel örneklerden biridir. Petro’nun sözleri, 2021’de Hollanda eski Başbakanlarından Dries Van Agt ile yapmış olduğum bir mülakattı bana hatırlattı. Zira şöyle söylemişti Sayın Agt:

‘’İsrail ne uluslararası hukuku ne insan haklarını umursuyor. Dünyanın artık bu gerçeği görmesi gerekir. İsrail’in bu tutumu kabul edilebilir bir tutum değildir. Bakınız İsrail, işgal ettiği topraklarda meyve ve sebze üretip dünyaya ihraç ediyor. Vicdan sahibi hiçbir ülke bu ürünleri alıp yememesi gerekir. Çünkü o sebzelerin yetiştiği topraklara Filistin Halkının kanı, gözyaşı ve acısı bulaşmıştır.’’

Toparlayacak olursak, Hollanda eski Başbakanı ve Kolombiya mevcut Devlet Başkanının bu onurlu tutumlarının benzerini Müslüman Arap Liderlerden de bekliyoruz. Filistin’de devam eden İsrail barbarlığı durana kadar Batı’ya petrol akışını durduracaklarını ve ‘’Abraham anlaşmasından’’ çekileceklerini açıklamaları gerekir. Aksi hâlde Filistin’den sonra, sıra kendilerine geleceğini bilmeleri gerekir. Her zaman vurguladığımız gibi mesele ciddi ve derindir.

{relation id:1857184 slug:'kolombiya-cumhurbaskanindan-flas-gazze-cagrisi-asker-gonderelim'}