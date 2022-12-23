Mehmet Barlas'tan bomba yazı!

Mehmet Barlas, 8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücretle ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

Sabah gazetesindeki köşesinde, asgari ücretin tüm kesimleri memnun ettiğine dikkat çeken Barlas, "Asgari ücrette yapılan artışın enflasyon karşısında erimemesi için fırsatçılara asla göz açtırmamak gerekir. Ellerinde yeni etiketlerle ücret artışlarını bekleyen fırsatçı perakendecilere ve açgözlü tedarikçilere en ağır yaptırımlar gelmeli" uyarısında bulundu.

Barlas, şunları kaydetti:

"Dün tüm Türkiye, açıklanacak asgari ücret rakamına kilitlenmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücreti 8 bin 506 TL olarak açıkladı. Bu yaklaşık olarak yüzde 55'lik rekor bir artışa denk geliyor. Tüm kesimleri memnun eden bir karar oldu. Bu artış sadece asgari ücretlileri değil tüm memurları-işçileri ve emeklileri yakından ilgilendiriyor.

Dün önemli bir haber de Merkez Bankası'ndan geldi. MB de faizi değiştirmeyerek yüzde 9'da bıraktığını açıkladı. Eğer fiyatlardaki mantıksız yükseliş durursa ve fırsatçılara göz açtırılmazsa asgari ücretteki bu rekor artış, vatandaşın derdine derman olmuş gibi duruyor.

Dün yazdım ama tekrar etmekte fayda görüyorum. Asgari ücrette yapılan artışın enflasyon karşısında erimemesi için fırsatçılara asla göz açtırmamak gerekir. Ellerinde yeni etiketlerle ücret artışlarını bekleyen fırsatçı perakendecilere ve açgözlü tedarikçilere en ağır yaptırımlar gelmeli.

DOLAR İLLETİNDEN KURTULMALIYIZ

Diğer yandan tüm dünyayı saran enflasyon yangınını söndürmenin tek yolu da Amerikan Doları illetinden kurtulmaktan geçiyor. Biz Türkiye'de ne önlem alırsak alalım, ne kadar çok üretirsek üretelim, Amerika karşılıksız trilyonlarca dolar bastıkça kendi enflasyonunu tüm dünyaya ihraç etmiş oluyor. Bundan en büyük payı da Türkiye alıyor. Çünkü o kredi derecelendirme kuruluşu dedikleri kurumlar vasıtasıyla, karşılıksız bastıkları paraların dahi Türkiye'ye gelmesine engel oluyorlar.

Küresel güçlerin kendi senaryolarına uymayanları cezalandırma yöntemlerinden bir tanesi bu. Arkasından sırayla ambargolar, hatta bombalamalar geliyor. Ülkelerin üzerine terörist örgütlerin salınması veya darbelerin organize edilmesi ise bu güçler için sıradan olaylar.

AŞACAK ÇOK ENGELİMİZ VAR

Özetle, 8 bin 500 liralık asgari ücret tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Ancak Türkiye'nin yapacak çok işi, aşacak çok engeli var. Konsantrasyonumuzu kaybettiğimiz anda küresel güçlerin yürürlüğe soktuğu "bütün insanlığı sıfırlama" senaryosu altında ezilmek işten bile değil. Bu açıdan çok kritik günler yaşıyoruz.

Önümüzdeki seçim, bu konsantrasyonun ve güçlü iradenin sınavı olacak. Washington'da kahraman gibi karşılanan ve Kongre'ye konuşma yapan Zelenski'nin ülkesi Ukrayna'nın haline bakınca, bunların gözünde kahraman olmanın aslında en büyük felaket olduğunu hiç unutmamak lazım. Batı'nın para ve silah yığdığı Ukrayna'da asgari ücreti merak eden yok. Elektrik, su ve ısıtma sisteminin olmadığı yerde asgari ücret konuşulur mu?"