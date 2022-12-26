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Medya Mehmet Barlas'tan bomba Erdoğan yazısı
Medya

Mehmet Barlas'tan bomba Erdoğan yazısı

Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine haber ve yorumlar yapacak gazeteciler aradığı yönündeki ilanın yankılarının hâlâ sürdüğüne işaret eden Mehmet Barlas, "Bu ilan bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Erdoğan önümüzdeki seçimlerde halk arasında ne kadar güçlü olursa olsun başta Amerika olmak üzere dış çevreler onu düşman ve diktatör ilan edecek. Bu bakımdan Türk seçmenin bilinçli davranması çok önemli" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 13:49:00 -
Mehmet Barlas'tan bomba Erdoğan yazısı

Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine haber ve yorumlar yapacak gazeteciler aradığı yönündeki ilanın yankılarının hâlâ sürdüğüne işaret eden Mehmet Barlas, "Bu ilan bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Erdoğan önümüzdeki seçimlerde halk arasında ne kadar güçlü olursa olsun başta Amerika olmak üzere dış çevreler onu düşman ve diktatör ilan edecek. Bu bakımdan Türk seçmenin bilinçli davranması çok önemli" dedi.

Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Haber ajansı Reuters'in Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine haber ve yorumlar yapacak gazeteciler aradığı ilanının yankıları hala sürüyor.

Cumartesi günkü yazımda belirtmiştim. Reuters verdiği ilanda Türkiye'deki ekonomik durumu taraflı ele alacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı yapacak bir editör arıyordu. Bu ilan bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Erdoğan önümüzdeki seçimlerde halk arasında ne kadar güçlü olursa olsun başta Amerika olmak üzere dış çevreler onu düşman ve diktatör ilan edecek. Bu bakımdan Türk seçmenin bilinçli davranması çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu olaya nasıl tepki verir bilmiyoruz ancak TRT World verdiği bir iş bir iş ilanıyla misilleme yaptı. İşin ilginç yanı TRT World'ün ilanı Reuters'in aksine tamamen gerçekleri yansıtıyordu. İlan şöyle yorum sizin: "Birleşik Krallık hükümetlerinin art arda gelen koronavirüs salgını, Brexit, küresel ekonomik kriz gibi büyük meydan okumalara yanıt vermekte başarısız olması, İngiliz siyasetini bir karmaşa içine soktu. Kısa süreli İngiliz hükümetleri, ülkenin geleceğini belirsizlik içinde bırakıyor ve İngiltere'yi Avrupa'dan uzaklaştırıyor. Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle birlikte, Orta Çağ'dan kalma bir yönetim biçimi olarak Kraliyet'in modern çağda varlığı tartışmaları hız kazandı. Bu konularda kapsamlı haberler yapabilecek, kalemi kuvvetli muhabirlere ihtiyacımız var." "

 

 

 

4
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Yorumlar

m.n.

ABD'ye göre ülkesinin birbuçuk milyon nüfusunu çoluk çocuk demeden kıran Kızıl Kmerler de özgürlük savaşçılarıydı. Çünkü, ABD çıkarları ve ABD'ye bağımlılık için öldürüyorlardı. İşte, batılı olmak budur.

OMUT

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