Mehmet Aydın'la ilgili yeni gelişme!

Çiftlikbank ile binlerce kişiyi dolandıran 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, artık Interpol'un en çok arananlar listesinde.

Çiftlikbank ile Türkiye'de binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, Interpol'un en çok arananlar listesine girdi.

Milyonlarca lira ile ortadan kaybolan 'Tosun', Emniyet Genel Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu Interpol'un 'Most Wanted' listesine alınırken, gözaltı fotoğrafları da Interpol kayıtlarına girdi.

Aynı listeye Mhemet Aydın'ın abisi Fatih Aydın da dahil edildi.

27 yaşındaki 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu Çiftlikbank organizasyonu ile 130 binin üzerinde katılımcıdan 1 milyar liradan fazla para topladı. Bu paranın yaklaşık 3'te 1 ile ortadan kaybolan Aydın'ın nerede olduğu henüz saptanamadı.