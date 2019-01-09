0553 313 94 23

Mehmet Aydın'la ilgili yeni gelişme!

Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırarak yurt dışına kaçan 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, İnerpol'ün en çok arananlar listesine girdi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:33
Mehmet Aydın'la ilgili yeni gelişme!

Çiftlikbank ile binlerce kişiyi dolandıran 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, artık Interpol'un en çok arananlar listesinde. 

Çiftlikbank ile Türkiye'de binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, Interpol'un en çok arananlar listesine girdi.  

Milyonlarca lira ile ortadan kaybolan 'Tosun', Emniyet Genel Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu Interpol'un 'Most Wanted' listesine alınırken, gözaltı fotoğrafları da Interpol kayıtlarına girdi.  

Aynı listeye Mhemet Aydın'ın abisi Fatih Aydın da dahil edildi. 

27 yaşındaki 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu Çiftlikbank organizasyonu ile 130 binin üzerinde katılımcıdan 1 milyar liradan fazla para topladı. Bu paranın yaklaşık 3'te 1 ile ortadan kaybolan Aydın'ın nerede olduğu henüz saptanamadı. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 09:33
  1. Aydın
  2. mehmet aydın
  3. tosuncuk

YORUM YAZ

  • ihsanihsan13 dk önce
    mit derdest etsin getirsin bu sahtekarı

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Piyasa güne artı rezervle başladı
  1. Piyasa güne artı rezervle başladı
  2. Cebe sığan osiloskop cihazı,..
  3. Adana polisi, Suriyelilerin tek tek..
  4. "Haydi Çocuklar Camiye" projesi
  5. CHP'de bir istifa daha! Başkan isyan..
  6. Dacia'dan sıfır faize devam
  7. Renault'da "ocak ayında sıfır faiz"..
  8. Borsa güne yükselişle başladı
  9. Samsun açıklarında batan gemi
  10. Alman DW TV’den İslam’a sövgü
  11. Gram altın güne düşüşle başladı
  12. FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda..
  13. Taciz, tecavüz, vahşet! Aile kurumu..
  14. VİOP'ta endeks kontratı güne..
  15. Yozgat'ta 365 köy yolu ulaşıma kapandı
  16. BOTAŞ, MBA Moskova ile karşılaşacak
  17. OGM Ormanspor'un Avrupa'da rakibi..
  18. Şiddet gören kadından şoke eden iddia!
  19. Döviz kurları
  20. Pegasus "Yılın Yerli Dijital Hava..
Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
Binali Yıldırım istifa etmeli mi? Dilipak'tan olay yorum!
Binali Yıldırım istifa etmeli mi? Dilipak'tan olay yorum!

Günün Karikatürü

9 Ocak 2019
Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'
Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'