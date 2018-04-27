Mehmet Aydın ülke ülke sefa sürüyor!

Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın binlerce kişiden toplanan paralarla sürdüğü safahatın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Bahamalar'da yaptığı tatilin fotoğraflarına ve detaylarına ulaşıldı. Aydın, Bahamalar'daki en güzel adalardan biri olan Nassau'da Atlantis otelde kalmış. Kumar oynamak için sık sık casinoya giden Aydın, ekibindekilerden birinin iddiasına göre 15 günde 100 bin dolar harcadı...



2016 TEMMUZ'DA BAŞLADI

Çiftlik Bank organizasyonu 31 Temmuz 2016'dan itibaren katılımcılardan para toplamaya başladı. İlk yatan para 4 bin liraydı. Devam eden süreçte katılımcı sayısı ve yatırılan para miktarı giderek artmaya başladı. 2 Eylül 2016'de kurulan şirket ile birlikte sistem kurumsal bir hale dönüştürüldü. Kısa sürede milyonlarca lira toplandı. Kıbrıs'ta da ayrı bir şirket kuruldu. Paraların bir kısmı düzenli olarak oraya aktarıldı.



BAHAMALAR'DA SEFA

Bu süreçte Mehmet Aydın ve ekibi açısından her şey yolunda gidiyordu. Aydın, Dubai ve Uruguay'da kurduğu bağlantılarla buralarda da faaliyet yürütmeye başlamıştı. Ekibiyle sık sık buluşan ve toplantılar yapan Aydın, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda 15 günlük bir tatil için aralarında ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 6 kişilik ekibi Bahamalar'daki Nassau Adası'nda topladı. Buradaki en lüks otellerden biri olan Atlantis Hotel'de kalan ekip 15 gün boyunca tatilin tadını çıkardı.

PARA SU GİBİ AKTI

Tatildekilerden birinin iddiasına göre tatil planlanırken Mehmet Aydın, adaya gittiğinde casino için hazır olsun diye tur firmasına 100 bin dolar havale yaptırdı. Ama tur firması parayı casinoya göndermek için bir muhatap bulamayınca para havale edilemedi. İki gün boyunca yanlarındaki nakitlerle casinoya gittiler. Tur firması da parayı kendilerine havale etti. Bu para farklı hesaplara bölüştürüldü ve bankamatiklerden parça parça çekilerek zaten çok pahalı olan adadaki tatil boyunca harcandı. Kaynağın iddiasına göre Mehmet Aydın ruletten başka bir oyun da oynamazdı. Casinonun, 'özel müşteri' kategorisine aldığı Mehmet Aydın'a casino ile bağlantılı Kolombiyalı iki manken de tatili boyunca eşlik etti.



NELER OLMUŞTU?

2018'in Mart ayına kadar toplam 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin lira topladı. Toplanan bu paranın 687 milyon, 838 bin lirası katılımcılara geri ödendi. Sistem kapsamında 58 milyon 126 bin liralık çiftlik, fabrika gibi tesisler edinildi. Bir süre sonra yapılan başvuru ve şikayetler üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı, soruşturma 8 Mart 2018'de tamamlandı ve bakanlık sistemin 'dolandırıcılık' olduğunu belirten raporu MASAK'a gönderildi. Sonrasında da soruşturmalar başladı. İlk soruşturma Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı. Ayrıca Aydın'ın eşi ve üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu bazı zanlılar tutuklandı. Daha sonra soruşturmaları İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı devraldı. Şirketin yazılım sorumlusu, muhasebecisinin da aralarında bulunduğu zanlılar yakalanarak tutuklandı. Soruşturma devam ediyor...

(Milliyet)