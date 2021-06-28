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Spor Mehmet Aurelio, Fenerbahçe’ye veda etti
Spor

Mehmet Aurelio, Fenerbahçe’ye veda etti

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Mehmet Aurelio sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 23:25:00 -
Mehmet Aurelio, Fenerbahçe’ye veda etti

Fenerbahçe’de teknik ekibe geçtiğimiz sezon katılan eski milli futbolcu Mehmet Aurelio, görevinden ayrıldığını duyurdu. Deneyimli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2020 – 2021 sezonunun tamamlanması ile birlikte Fenerbahçe’de şeref ve gururla yürüttüğüm görevimden bugünden itibaren ayrılmış bulunmaktayım” ifadelerine yer verdi.

Sarı lacivertli camiaya teşekkür ederek veda eden Aurelio sözlerini, “Fenerbahçe Kulübü ailesinin tüm yönetim kuruluna, teknik ekip ve idari ekip yöneticilerine, çalışanlarına, oyuncularına ve büyük Fenerbahçe taraftarına tüm destekleri için teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha iyi ve daha güzel başarılar sizlere hediye edelim. Dilerim önümüzdeki süreçte başarılar takımımız ile olur” ifadeleriyle tamamladı.

Teknik direktör koltuğu hala boş olan Kanarya’da beklenen isim henüz açıklanmadı. Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla yeni hocayla imza aşamasına gelindiğini ancak sözleşme sürecinin nihayete ermediğini belirtti.

 

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